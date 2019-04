Cruzeiro goleó a Huracán y lo dejó al borde de la eliminación

Huracán quedó al borde de la eliminación de la Copa Libertadors de América al caer goleado por Cruzeiro por 4 a 0, en un partido disputado en Belo Horizonte por la cuarta fecha del Grupo B.

Con este resultado Cruzeiro logró su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, el veterano delantero Fred marcó tres goles, dos de cabeza y una con el pie, en los minutos 19, 23, 32, para que el raposa cumpliera con el guión previsto ante los aturdidos argentinos, Dodó pusó el cuarto en el 83.

Con 12 puntos, Cruzeiro se clasificó a los octavos de final. Si Deportivo Lara no le gana a Emelec el jueves, lo hará como primero del Grupo B.

Huracán, con 1 punto, aún tiene chances de clasificar a octavos de final, aunque deberá ganar los dos encuentros que le restan - todavía no logró triunfo alguno en los cuatro partidos de la fase de grupos- y esperar que el conjunto venezolano no saque cuatro puntos en los tres cotejos que le restan o que el equipo ecuatoriano no sume seis unidades en las tres presentaciones que le quedan.

La próxima presentación del "Globo" será el 23 de abril como local ante Emelec.