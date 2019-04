Escuelas generativas: un sistema que ya cuenta con más de 1.900 alumnos

Calderón dijo que las escuelas generativas no tienen deserción y que los chicos no llegan tarde.

Desde que en setiembre de 2016 abrió sus puertas "Corazón Victoria", la primera escuela generativa, este sistema educativo innovador no detiene su marcha y continúa en crecimiento. Hoy son 21 los centros con esa modalidad que funcionan en San Luis (9), Villa Mercedes (5), Juana Koslay (1), El Volcán (1), La Toma (1), La Punta (2), Buena Esperanza (1) y Potrero de los Funes (1). En la actualidad, 1.962 alumnos asisten a las generativas, donde trabajan unos 200 docentes.

Asimismo, se proyecta inaugurar otras cinco escuelas durante este año: dos en Villa Mercedes, "Casa de la Música" (en el Molino Fénix) y "Estación Danza Arte" (Nijinsky); la segunda que abrirá el Club Victoria en julio, bajo la tribuna del estadio, en el barrio CGT de la capital; la del Club Pringles en La Toma; y "Mayéutica", en las instalaciones del Club San Martín de Merlo.

Este año fue promisorio en la creación de estas entidades, ya que otras dos abrieron sus puertas: la "Multicultural de Ajedrez" con orientación en turismo, que empezó a funcionar en el Salón de Convenciones de la cuidad de La Punta; y "Ave Fénix", en el histórico predio deportivo de Juana Koslay, con orientación en deporte.

La ministra de Educación, Paulina Calderón, además de sentir una gran alegría por la premiación al sistema de escuelas generativas, señaló que “han producido un gran interés en nuestra sociedad porque nos llegan diariamente proyectos para abrir nuevas y eso se reproduce en los estudiantes que quieren ingresar y los docentes que nos vienen a dejar su currículum para trabajar en alguna de ellas”.

Calderón señaló que “la dinámica de trabajo es distinta porque la innovación educativa nos obliga a repensar constantemente las formas de enseñar”. Y aclaró que “aunque este año algunas de las nuevas empezarán en julio, agosto o setiembre, igual se puede trabajar porque las generativas reciben a chicos que ya están escolarizados”.

Otro punto que destacó fue que durante el ciclo lectivo 2018 no hubo ningún caso de deserción: “Además, el índice de ausentismo fue prácticamente cero. Los únicos motivos de falta fueron por enfermedad o algún viaje que tuvieron que hacer porque están federados en algún deporte. Ni siquiera llegan tarde. El mecanismo en las generativas es diferente porque lo que buscan es flexibilizar esos formatos escolares tradicionales donde, si llegás tarde, te ponen media falta. Aunque no se toma lista como en la escuela tradicional, se lleva el control de asistencia de otra manera porque el trato es más personalizado con los alumnos. No se tiene esa postura sancionatoria”.

La ministra valoró también “el trabajo horizontal de los docentes con los alumnos, alejado de la postura verticalista de la escuela tradicional. Todos trabajan en conjunto, comparten las tareas y se forman equipos de trabajo. Es otra lógica de gestión escolar”.

Asimismo, destacó: “Es un espacio que obliga a repensarse todo el tiempo y desafiar los propios formatos escolares. Porque muchas veces los chicos influyen o depende de la intensidad del proyecto educativo o de lo que los docentes armen. Y otras veces hay actividades que los obligan a salir de la escuela y, así, el aula se expande. No siempre el conocimiento está dentro del edificio escolar y por eso es tan necesario brindarles las herramientas tecnológicas”.