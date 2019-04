Líderes mundiales manifestaron su tristeza por el incendio del emblema francés

Los principales líderes mundiales y organizaciones internacionales como la Unesco manifestaron su tristeza y dolor por el incendio que consume parte de la emblemática Catedral de Notre Dame, declarada patrimonio de la humanidad. También expresaron su solidaridad y apoyo al pueblo de Francés.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a través de su cuenta de Twitter utilizar aviones cisterna para controlar las llamas por este "horrible incendio masivo" en Notre Dame.



So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!