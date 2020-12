Jean-Michel Jarre dará un concierto virtual en una "reconstruida" Notre-Dame

El músico francés Jean-Michel Jarre unirá esfuerzos con el Ayuntamiento de París y realizará “Welcome to the other side”, un concierto virtual de fin de año en la Catedral de Notre-Dame, parcialmente destruida por un incendio en abril de 2019, para lo cual utilizará lo más novedoso en proyecciones láser para sugerir cómo quedará el famoso templo una vez reconstruido, publicó la prensa de su país.

Será el jueves 31 de diciembre y Jarre, estrella mundial indiscutida, a partir de las 23.25 (hora de Francia) dará un concierto virtual en una catedral reconstruida de Notre-Dame en forma virtual, tocando su teclado desde el Estudio Gabriel en París, pero que los espectadores verán a su avatar actuando en la nave de la catedral.

El audio del concierto se publicará el 01/01/2021 a las 0:15 en todas las plataformas de streaming de música bajo el título Welcome to the other side – Live.

“Se reconstruirá virtualmente como estaba antes del incendio, con su aguja y techo. En cuanto a mi ‘doble’, estará parado en medio del pasillo”, explicó Jean-Michel ante el periodismo. Láseres, rayos de luz y proyecciones acompañarán variaciones alrededor de sus dos grandes hitos musicales, “Oxygene” y “Equinoxe”, además de su reciente opus “Electronica”.

“La realidad virtual es una nueva gramática, una forma de expresión al margen, aunque nunca reemplazará a los conciertos; ocupará otro lugar en el entretenimiento”, señaló el artista, hijo del recordado compositor de bandas sonoras Maurice Jarre.

Télam / AFA