El Campeonato Provincial de Hockey sobre Césped arrancó con todo

En Villa Mercedes, el Campeonato Provincial de Hockey sobre Césped comenzó con todo. Ayer en la Primera División de Damas, los dos representantes locales, Aviador Hockey y Caldenes, debutaron con una sonrisa. Las "Tricolores" empataron 1-1 contra La Fraternidad, pero sumó un punto extra al vencer 4-3 en penales australianos. Y Caldenes no tuvo inconvenientes y se impuso 8 a 0 ante Fénix.

El enfrentamiento entre Aviador y el equipo daractense tuvo lugar en el sintético de arena del Parque Costanera Río V, en donde una buena cantidad de público siguió atentamente el desarrollo del juego, y luego la apasionante definición).

Las "Tricolores" empezaron encendidas, con mucha decisión para apretar bien arriba las salidas de la visita, pero el partido mostró un trámite parejo en donde ambos equipos generaron chances frente los arcos.

Los goles llegaron en el segundo cuarto. El encargado de abrir el marcador fue Aviador, con un golazo de Gimena Ferreyra en el minuto 2, luego de un córner corto. Mientras La Fraternidad empató 7' después, tras un desvío en el segundo palo de Luciana Cáceres.

Con el 1 a 1 el marcador no se movió hasta el final. Y no fue por falta de oportunidades en el tercer y cuarto segmento, sino porque ambos no estuvieron finos a la hora de capitalizar las llegadas.

En la definición por penales, el conjunto local fue más certero. Aunque primero debió transpirar un poco, ya que en la serie inicial —de cinco ejecuciones por bando— el resultado fue 3 a 3. Recién en la segunda vuelta, Abril Fernández consiguió el punto bonus para las dirigidas por Luis Contreras.

Por otra parte, Caldenes, conducido tácticamente por Aldo Ayala, logró una victoria contundente por 8-0 ante Fénix de San Luis.

El partido se jugó en las instalaciones del Golf Club, donde Josefina Prieri, con tres tantos, fue la figura de la jornada. El resto de los goles los marcaron Sofía Gómez, Nicole Patiño, Antonella Bonilla, Sofía Gadara y Luna Prieri.

Aviador y Caldenes arrancaron de buena manera el torneo, y se ilusionan con un papel protagónico.