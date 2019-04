UCCuyo: por ahora no tomarán medidas contra las estudiantes detenidas por vender marihuana

Por ahora las estudiantes acusadas por comercio de drogas no serán sancionadas. Fue lo que determinó la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) con sede en San Luis ante el caso de las hermanas Daniela Oyarzabal (28) y Florencia Oyarzabal (25), que estudian medicina en la casa de estudios y que están imputadas por la Justicia Federal por "siembra y cultivo de plantas para producir y comercializar estupefacientes".



Romina Velázquez es miembro de la Comisión Institucional de la Universidad, habló con El Diario de la República y dio su postura ante los acontecimientos que afectaron a las jóvenes. Explicó que cursaron la carrera de medicina hasta el año pasado. "La Universidad Católica no contempla, por el momento, ninguna sanción ya que los hechos delictivos no sucedieron dentro de nuestras instalaciones. Además las alumnas no se encuentran inscriptas en el ciclo lectivo 2019-2020. De todas maneras, la institución se encuentra a disposición de la Justicia", aseguró la también secretaria académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.



Si bien el delito que se les imputa a las dos hermanas, hijas de una reconocida ginecóloga de la ciudad de San Luis, no es excarcelable, Velázquez aseguró que no hay razones para discriminarlas en caso de que quieran volver a la institución. "La universidad tiene la obligación de respetar el derecho a la educación que tienen todos los ciudadanos. Si quedaran en libertad hasta recibir una condena firme, y decidieran volver a cursar sus estudios, no tendrían inconvenientes. Para tomar la decisión nos apoyamos en la Constitución Nacional Argentina que expresa que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario", analizó la abogada, quien contó que no tiene conocimiento de que otro caso similar haya ocurrido en la sede local.



Velázquez recordó que conocieron la noticia a través de los medios, y que ella, en lo personal, no conoce en persona a las estudiantes. Además cuando fue consultada sobre la conducta que las hermanas tenían en la universidad dijo que no le parecía conveniente relevar esa información y tampoco la de cómo era el desempeño académico.



"Desconocemos las razones por las que no tienen la condición de alumnas regulares este año. Sí sabemos que en otros ciclos han cursado materias de la carrera", detalló Velázquez. Según pudo constatar El Diario con fuentes policiales que participaron de la investigación (que duró ocho meses hasta el momento del allanamiento de la casa que compartían con su madre) una de ellas estaba a punto de recibirse.



Las investigaciones comenzaron luego de que la Policía detuviera a un estudiante universitario con flores de marihuana que, aparentemente, las hermanas le habían vendido. La titular de la Dirección Lucha contra el Narcotráfico, comisario mayor Andrea Cura, intuyó que las ventas se hacían entre los universitarios con la modalidad de delivery. Al respecto la abogada sostuvo que a la institución no le consta que se hayan cometido ilícitos dentro del establecimiento.



La institución toma los recaudos básicos para asegurar el normal funcionamiento de la cursada, pero dice no intervenir en la vida privada de los estudiantes. "Como cualquier universidad al momento de evaluar la admisión de una persona como alumno regular, sobre todo se tienen en cuenta condiciones académicas. De ninguna manera podemos discriminar por cuestiones personales o por antecedentes judiciales", aclaró.



En el patio de la casa familiar los efectivos encontraron 80 plantas de marihuana.

El allanamiento

Efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis allanaron el viernes 5 de abril la casa materna de las alumnas, ubicada en la esquina de Aristóbulo del Valle y Sucre. Allí encontraron una plantación de marihuana en el patio de la vivienda.



Según informaron los investigadores había 80 plantas de la especie cannabis sativa, de las cuales 20 estaban cosechadas. El procedimiento, que fue ordenado por el juez federal, Juan Esteban Maqueda, dio también un saldo de 958 semillas de la misma droga y 96 ramilletes en proceso de secado.



Otros hallazgos encontrados en el lugar fueron recortes usados para fraccionar la sustancia, tres celulares, 9 mil pesos y un auto de la marca Volkswagen Fox, que presumen, utilizaban para repartir la droga. En la actualidad las hermanas se encuentran detenidas en el Complejo Penitenciario.