UCCuyo: malestar de alumnos por la fuerte suba en las cuotas

Este mes los estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) esperaban un incremento de la cuota que abonan para poder estudiar una carrera de nivel superior, pero se sorprendieron ante los nuevos montos.

Si bien expresaron que están dispuestos a pagarlas, exigen mejores condiciones dado que a nivel edilicio y administrativo hay fallas.

"En principio la cuota había aumentado por última vez en el mes de diciembre, de $53.000 aproximadamente a $70.000. Nosotros sabíamos que iba a venir un aumento porque no es normal que estén tres meses sin aumentar pero no nos esperábamos un incremento tan desmedido. Ahora la cuota es de más de $100.000 y nos pareció una barbaridad teniendo en cuenta el contexto en el que está el país y que nos cuesta realmente pagar la cuota", contó un estudiante que prefirió preservar su identidad porque según contó la universidad "los tiene de punto si hablan".

Una de las carreras más costosas de esta universidad privada es Medicina, que anteriormente tenía una cuota de $138.300 para los estudiantes de los primeros dos años y ahora tendrán que pagar $200.000.

"Ahora entre los alumnos estamos intentando organizar algún tipo de medida o una marcha, hablar con algún directivo porque desde la Universidad Católica de Cuyo en San Luis nos dicen que ellos no ponen los aumentos y que los obliga la sede de San Juan. Cuando se habla a la sede de allá dicen que eso no es así, cuando acá se pide que por favor muestren los regímenes donde les obligan a aumentar nos dicen que no porque son archivos privados", contó.

Sin embargo, el estudiante manifestó que lo preocupante es que la universidad aumenta las cuotas sin mejorar la calidad de las instalaciones o los procesos administrativos.

"Nuestra queja no es por el número en sí, va más allá de eso, porque en la universidad no tenemos comedor, no tenemos un espacio donde los alumnos podamos estar para comer, el buffet que hay es un kiosko que se comparte con los chicos del secundario, el aire acondicionado brilla por su ausencia porque no hay, la calefacción no la encienden en invierno, entonces en las aulas morimos de calor o de frío. Además, todas las puertas de las aulas están rotas, las ventanas en su gran mayoría, por lo menos las del edificio de Abogacía, están mal, no abren, de tres ventanas abre una y media", detalló.

Además, comentó que antes había becas que ahora la UCCuyo San Luis ya no brinda.

"Había becas para los buenos estudiantes que no pudieran llegar a pagar el monto de la mensualidad completa de la carrera y las sacaron", indicó.

El estudiante también comentó que hay fallas en los sistemas virtuales que manejan los estudiantes para anotarse a las materias o exámenes.

"En las últimas dos mesas no pude rendir porque el sistema que pusieron para que nos anotemos a las materias no funcionaba ni en febrero ni en marzo. Llamé por teléfono y jamás me atendió la administración, si te atienden te dicen que no te lo pueden solucionar, que hay que ir hasta la universidad, cuando vas no te lo solucionan, te tienen mínimo una semana a las vueltas. Hay muchísima burocracia y negligencia por parte de los directivos", explicó.

El alumno indicó que hay estudiantes que tienen menores a cargo entonces el sistema virtual se suponía que era una mejora que ayudaría para que no tuvieran que acercarse a la universidad para anotarse a un examen, pero esto no fue así dado que registra fallas que imposibilita a las inscripciones.

"No tenemos centro de estudiantes que obligatoriamente deberíamos tener uno para que represente a los alumnos. En cambio, nombran a uno o dos delegados por curso diciendo que así van a escuchar a los alumnos. Los delegados el año pasado habrán mandado mínimo dos o tres cartas expresando el mal estado en el que estaba la universidad, que no tenemos wifi para acceder a internet durante las clases, que cuando un profesor quiere utilizar un proyector jamás se lo traen, ni siquiera hay fibrones y borrador para que puedan escribir en los pizarrones", expresó.

El universitario manifestó que el único cambio que vio el año pasado fue que sumaron sillones, pero no hubo grandes modificaciones.

"Cuando vas a quejarte te dicen que si no te gusta te vayas a la pública", contó.

Agregó: "Me parece importante recalcar que en febrero de 2023 nosotros pagábamos de cuota $23.000 o $25.000, hoy un año después estamos pagando más de $100.000, es decir más de un 300% de aumento sin justificación alguna porque el servicio de la universidad no ha mejorado para nada".

A su vez, indicó que deben pagar una matrícula que actualmente tiene un valor de $90.000.

"Siempre comparábamos el precio de la universidad con el de los colegios secundarios de San Luis que casi siempre iban de la mano, tenían casi el mismo precio. Un año después pagamos $40.000 más que el colegio de referencia con el que comparamos", indicó.

