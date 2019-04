Villa Larca podría quedar eliminado del Regional Amateur por el escritorio

GEPU realizó una presentación ante el tribunal de disciplinas del torneo porque el equipo de Enrique Miranda alineó un jugador que no estaba en la lista de buena fe y le quitarían los puntos y la clasificación. Si se confirma el equipo del Valle del Conlara se retira invicto del torneo, insólito.

Una bomba periodística paraliza a todos los futboleros del Valle del Conlara. Villa Larca podría ser excluido del Torneo Regional Federal Amateur por la mala inclusión de Sebastián Castro, un futbolista que jugó apenas algunos minutos en el encuentro de vuelta frente a GEPU y que no formaría parte de la lista de buena fe que presentó el club al inicio del campeonato.

El reclamo fue presentado formalmente por GEPU previo a pagar los 22.500 pesos que cuesta la ante el Consejo Federal y aunque aún no hay un fallo oficial, todo indica que le darían los puntos al “Lobo” y en el Valle del Conlara ya preparan la apelación.

El entrenador de Villa Larca, Enrique Miranda reconoció el error en diálogo con "Dame Pelota", de radio FM Lafinur. “Yo lo llamé a los entrenamientos, lo convoque para la pretemporada, pero resulta que hay otro Castro más y no nos dimos cuenta, yo soy un boludo”.

“Lo que más me duele a mí es que el día del partido estaban todos, jugadores, el secretario de la liga, el presidente. Algún gaucho tuvo que haber saltado para avisarme 'ojo que el Seba Castro no está habilitado'”, pero no, estamos muy solos.