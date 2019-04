Postergaron los alegatos en un juicio por femicidio

Se alargó la expectativa por saber cuál será la resolución sobre Kevin Samuel Avallay, el joven que mató de un balazo a su novia embarazada, Tamara Ayelén Olguín, de 16 años, hace dos años en Villa Mercedes. Si bien el tribunal que juzgó al joven había previsto que la defensa y la fiscalía hicieran los alegatos este miércoles, para luego dar el veredicto, esa audiencia fue postergada. Por ahora no tiene fecha. Podría ser el lunes, pero no está definido.

El motivo de la postergación es que en la audiencia anterior, el martes, el abogado de Avallay, Pascual Celdrán, recusó al tribunal que juzgó al joven, por considerar que fue parcial, debido a que rechazó su planteo de que hicieran una nueva pericia sobre el arma homicida.

La autoría del crimen nunca estuvo en dudas, ya que el propio acusado admitió haber sido el autor del disparo. Pero siempre dijo que el balazo se le escapó en forma accidental mientras manipulaba el revólver, la tarde del 21 de marzo de 2017.

El martes pasado, el abogado del homicida creyó haber encontrado un elemento nuevo de prueba que podría, según su visión, favorecer al acusado, cuando declaró un perito en balística de la Policía, el oficial Oscar Becerra, que examinó el arma usada en el crimen.

El defensor de Avallay le preguntó si era posible que el arma "se disparara si solo se tira el gatillo para atrás y luego se suelta". El policía le contestó que aunque son escasos, hay casos, en que un revólver puede ser accionado por accidente.

"Hay un hecho nuevo, es que el perito ha dicho que se puede accionar el arma. Eso no lo habían marcado antes, siempre dijeron que el revólver andaba perfecto”, argumentó Celdrán, para pedirle al tribunal que dispusiera una nueva pericia sobre el revólver, para constatar si tiene una falla por la cual puede ejecutar un disparo en forma no buscada por quien lo manipula.

Los jueces Sebastián Cadelago Filippi –presidente de la Cámara– Virna Milena Eguinoa y Hernán Herrera analizaron el pedido y respondieron que no. “Los camaristas fundan el rechazo en que la pericia ha quedado firme en cuanto a que es imposible que salga un tiro accidental", afirmó el abogado de Avallay, tras la audiencia.

"¿Con eso qué me están diciendo? Que lo condenan a prisión perpetua, porque ya no hay nada que probar. Todo el juicio ha sido en vano (...) La falta de veracidad probatoria de los camaristas no se puede creer... Ellos tienen que interesarse por saber la verdad y no lo han hecho", criticó, para explicar qué lo había motivado a recusar a los jueces.

“En primer lugar, el tribunal tuvo en cuenta que Celdrán hizo el pedido después de clausurada la etapa probatoria, cuando Cadelago Filippi estaba por anunciar para hoy (por el jueves) la realización de los alegatos”, dijo ayer una fuente de la Cámara Penal. “Él tuvo muchas oportunidades, que están fijadas en el proceso, para cuestionar la pericia o pedir que la ampliaran o hicieran una nueva, en la instrucción, en el ofrecimiento de pruebas, al plantear las cuestiones preliminares al inicio del juicio; y no lo hizo”, agregó.

“Además –sostuvo–, los jueces entendieron que la afirmación del perito no constituye una cuestión nueva, un hecho nuevo que surge ahora, porque en su momento el perito dijo que no se podía producir un disparo en forma accidental. Y en ese momento el defensor no hizo ningún planteo”.

Cuando el presidente de la Cámara hizo mención a aquel dictamen pericial, con el propósito de apuntalar el porqué de la decisión de denegar una nueva pericia, Celdrán entendió que el magistrado le estaba dejando vislumbrar la decisión de los jueces de condenar a Avallay. Por eso los recusó.