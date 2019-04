Mercados que se abren, mercados que se cierran

Sin dudas uno de los mayores logros que va a mostrar esta gestión que administra el Estado a nivel nacional en la campaña electoral, que ya se ha iniciado, es la denominada “reinserción argentina en el mundo”.

Entre la organización de eventos internacionales de cierta trascendencia, las visitas de mandatarios de los países más importantes del mundo, las fotos con reyes y las recorridas de nuestro Presidente por las principales naciones “amigas”, la administración Macri mostrará esto como uno de los puntos centrales de su gestión.

Cuál es el resultado concreto de toda la parafernalia internacional, que presentado por el relato oficial aparece como un hecho de gravitante relevancia para la Argentina, aún es muy difícil de determinar, ya que podemos analizarlo desde diferentes ángulos.

Para algunos habrá de ser positivo que la reinserción argentina en el mundo le haya permitido endeudarse por más de 70 mil millones de dólares adicionales en estos 40 meses de gestión. Como contrapartida a este “logro”, tenemos que la salida de dólares de la Argentina en el mismo período fue por un monto similar. También podemos poner en esa balanza, el destino de esos fondos, pero eso ya es un problema de administración y prioridades que asignó el Poder Ejecutivo nacional a los mismos y que los argentinos tendremos que valorar cuando vayamos a las urnas en los próximos meses.

En ese mismo balance, también podemos señalar que las grandes inversiones extranjeras que se prometieron en la campaña electoral pasada, que iban a llegar con el cambio de gobierno, nunca llegaron, excepto aquellos capitales golondrinas puramente especulativos que desembarcaron para aprovechar los beneficios de la errática política económica argentina, siempre permeable a este tipo de negocios espurios.

Paralelamente, desde el punto de vista comercial, el resultado tampoco ha sido el esperado. La balanza comercial argentina, sobre la que hemos hablado en las dos ediciones anteriores, sigue siendo negativa y continuaría siéndolo en 2019, solo esperanzados en que esto pueda cambiar en función de la buena cosecha que se avecina.

Los continuos anuncios de mercados que se abren para la Argentina son una afirmación de esa reinserción en el mundo, sin embargo por ahora las concreciones son limitadas y en algún caso, el cierre de algunas operaciones implicó, al menos por ahora, resultados negativos para nuestro país, por otras medidas que tomaron los eventuales socios.

Se abrieron mercados para un gran número de productos de economías regionales, pero los necesarios apoyos para el desarrollo de esas producciones aún no han llegado y eso limita las posibilidades de ocupar los espacios que esas aperturas de mercados nos ofrecen.

En cuanto a los “grandes productos” como la carne bovina, los avances más significativos han sido la apertura de Japón (hasta ahora solo se concretó una exportación de 200 kilos.) de EE.UU. (se están formalizando los primeros contratos tras un embarque inicial que terminó en el puerto de Filadelfia y una pomposa presentación la semana pasada en Washington organizada por el Ipcva) y la ampliación de las compras de la República Popular China. Todo es positivo, sin dudas, solo nos falta la política interna que promueva la producción del tipo de carne que estos mercados están requiriendo.

También, finalmente se formalizaron operaciones con limones a Estados Unidos. Sin embargo el balance sigue siendo negativo. Es que en el medio de las negociaciones, la administración Trump cerró las importaciones de biodiésel argentino y con eso nos quito un mercado que nos generaba unos 1.500 millones de dólares al año. Muy lejos estamos de compensar eso con limones, y lamentablemente también con carnes.

Existe otra realidad que no podemos desconocer en todas estas negociaciones y estos análisis: las limitaciones que tiene la Argentina para exportar productos más allá de los derivados del sector agroindustrial.

Y aquí es importante hacer otra consideración: días pasados nos visito la reina de Dinamarca. Allí muchos "opinólogos" hicieron un particular destaque de esta visita, debido a que el país al que representa Margarita II es “líder en la producción de muchos productos alimenticios”.

Recuerden que, por ejemplo, la Argentina ha llegado en años recientes a importar carne de cerdo de Dinamarca. Sin dudas que los daneses deben ser muy eficientes produciendo a punto tal que pueden exportar cerdo a la Argentina sin cultivar maíz. Claro, se omite un “pequeño detalle”: los súbditos productores de Margarita reciben un apoyo del 60% de parte del Estado. Estamos comparando peras con insectos. Ni siquiera peras con manzanas. Estamos comparando un Estado que con sus políticas apoya la producción con otro que con sus políticas la castiga.

Brasil, de a poco, se va despidiendo del Mercosur

En el contexto de la primera visita oficial que realizó el presidente brasileño Jair Bolsonaro a los Estados Unidos, y su encuentro con Donald Trump, se anunció, a través de un comunicado conjunto, que Brasil implementará un contingente arancelario que permitiría la importación anual de 750 mil toneladas de trigo estadounidense libre de impuestos.

Cabe recordar que, por sus compromisos asumidos ante el Mercosur, las importaciones brasileñas de trigo extra-zona deben pagar un arancel externo común del 10%. Sus socios en el bloque regional, en cambio, no deben tributar este arancel, beneficiándose de acceso preferencial a uno de los mercados de trigo más importantes del mundo.

Una medida de esta naturaleza, sin haber realizado ningún tipo de consulta con sus “socios” del Mercosur, deja en evidencia la decisión del vecino país de dejar en el corto plazo de participar en el agrupamiento comercial de los países de la región.

Según el INAI, el instituto de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, si bien no se especificó, la medida podría formar parte de un compromiso de Brasil dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que data de la Ronda Uruguay, en virtud del que se le permite que 750.000 toneladas métricas de trigo ingresen libres de impuestos anualmente. La particularidad es que, de entrar en vigor, la cuota puede ser utilizada por cualquier socio miembro de la organización internacional y no solo Estados Unidos como se habría indicado. En este último caso no estaría cumpliendo con los compromisos asumidos ante la OMC.

Existe otra alternativa para que Brasil pueda otorgarle una preferencia unilateral al trigo norteamericano. Según la normativa del Mercosur, Brasil tiene el derecho de colocar hasta 100 productos en una Lista de Excepciones al AEC. De esta manera, sin mediar negociación podría incluir al trigo dentro de su lista y exceptuarlo del cobro del arancel.

Esto ya ha sucedido en algunas ocasiones, con mayor frecuencia entre 2008 y 2015, años en los que la oferta argentina de trigo se veía negativamente afectada por políticas de derechos y restricciones a las exportaciones implementadas por el kirchnerismo. Al verse imposibilitado de cubrir sus necesidades de cereal desde sus socios del Mercosur, Brasil buscó abastecerse de países fuera del bloque a través de la inclusión del trigo en su listado de excepciones, a fin de “evitar el desabastecimiento y la suba de precios (internos) del producto y sus derivados”.

En efecto, Brasil implementó un contingente arancelario de trigo con 0% de arancel para 2 millones de toneladas del 1º de enero al 31 de agosto de 2008, otro de 3 millones de toneladas de abril a noviembre de 2013 y un tercer contingente de 1 millón de toneladas de junio a agosto de 2014.

La diferencia principal del anuncio actual radica en que mientras las medidas adoptadas en el pasado revestían un carácter excepcional, ahora se les estaría garantizando todos los años a competidores extra-regionales un acceso preferencial.

La semana que viene continuaremos con este análisis y veremos cuál es el impacto virtual y el real de esta maraña de negocios en los que la Argentina parece un simple espectador de lo que hace su principal socio sudamericano.