El llamado de Facebook a la regulación de internet enciende el debate

El llamado del presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, a una regulación "globalmente armonizada" de internet genera preguntas sobre cómo las grandes plataformas en línea pueden lidiar con la desinformación y el contenido abusivo permaneciendo fieles a la libertad de expresión.

A continuación, algunas preguntas clave en torno a la última propuesta del líder de Facebook:

¿Qué busca Facebook?

La líder de las redes sociales quiere un único conjunto de reglas con respecto al contenido para evitar problemas ante los requerimientos de países de remover publicaciones inapropiadas o consideradas promotoras del "discurso de odio", pasándole la responsabilidad a un organismo por determinar que la salve de ser acusada de censura.

Zuckerberg dijo en una columna el fin de semana que "un marco común global", en lugar de una regulación país por país, "asegurará que internet no quede fracturado, que los emprendedores puedan crear productos que sirvan a todo el mundo, y que todos tengan la misma protección".

El jefe de Facebook dijo que Estados Unidos y otros países "deberían construir las medidas de protección" que ofrece la legislación europea.

Esta propuesta va un paso más allá del llamado de Zuckerberg el año pasado a crear una "corte suprema" para tomar decisiones sobre contenido cuestionable.

Especialistas dicen que Facebook quiere evitar a toda costa ser el árbitro final que decida qué permite o retira, algo que pondría a la plataforma en una posición muy complicada cada vez que surja una controversia.

"Zuckerberg entiende que hay una preocupación profunda en la gente sobre las redes sociales y las plataformas digitales", dijo Darrell West, director del Brookings Institutions Center for Technology Innovation.

"Al pedir una regulación global, él reconoce esa realidad (...) Espera reformas moderadas que no afecten el modelo de negocios de Facebook o pongan en peligro sus ganancias publicitarias", dijo.

Adam Chiara, profesor de comunicación en la Universidad de Hartford, consideró en tanto que las regulaciones podrían terminar ayudando a gigantes como Facebook, que tiene los recursos para acatarlas.

"Otras compañías tecnológicas más pequeñas podrían no tener los medios para apegarse a una regulación estricta", dijo Chiara.

¿Cómo podría funcionar un sistema global?

Las regulaciones a internet varían de forma considerable de un país a otro, y lo se considera discurso de odio en algunos lugares es contenido protegido en Estados Unidos y otras partes.

De forma similar, hay grandes diferencias en cómo se recolecta y usa la información de los usuarios, siendo las reglas europeas de las más estrictas.

Lee McKnight, profesor de información en la Universidad de Syracuse, dijo algunos activistas han estado reclamando por más de 10 años una convención global que establezca reglas sobre el contenido en línea.

"Estas plataformas trascienden los países, entonces es lógico tratarlas globalemente", estimó McKnight, aunque advirtió que ello podría ser un largo proceso de una década. Además, será un desafío armonizar las reglas mientras se permite a Facebook y otras compañías usar la publicidad "dirigida", su modelo de negocios actual.

Nuala OConnor, presidenta del Centro para la Democracia y la Tecnología, un grupo de derechos digitales, aseguró que un buen comienzo puede ser una ley sobre privacidad en internet en Estados Unidos.

"Estados Unidos ha sido hasta ahora un jugador marginal en la conversación en torno a las leyes de protección de información, y debería entrar en el juego con una postura significativa y exhaustiva que permita a las nuevas tecnologías florecer, mientras garantiza la dignidad digital del individuo", dijo.

¿Qué pasa ahora?

Los más escépticos dicen que Facebook está comprándose algo de tiempo en medio de llamados a endurecer las regulaciones en Estados Unidos y otros países, que incluso plantean si las grandes compañías tecnológicas deben mantener su inmunidad ante el contenido publicado por sus usuarios.

"Parece una buena estrategia para suavizar el golpe", dijo David Carroll, profesor de la Parsons School of Art & Design of The New School, quien consideró que los comentarios de Zuckerberg llegaban en momentos en que "crece la presión pública y acechan multas y penalidades".

Otros creen que Facebook solo está comenzando a abordar, a nivel global, los espinosos asuntos de la privacidad y la moderación de contenidos.

"No es problema de una sola compañía", dijo Anjana Susarla, profesora de la Universidad Michigan State.

"Tal vez no podemos resolver todos esos asuntos, pero necesitamos establecer un marco y Mark Zuckerberg dio el primer paso".

Pero McKnight dijo que sería muy engorroso para los gobiernos intentar llegar a un acuerdo regulatorio, y que realmente no hay otra alternativa para las redes sociales que apegarse a las leyes existentes en distintas partes del mundo.

"Tienen que cumplir las reglas. Será molesto para ellos, pero ellos están obteniendo ganancias con esto", dijo McKnight.

