San Luis: envían al Penal a sospechoso de abusar de su sobrino

Según la Policía, sus parientes habían reunido plata para que se fuera a la vecina provincia, para zafar de la Justicia.

C. C está sospechado de haber abusado aquí, en San Luis, de un sobrino menor. Pero, según información a la que accedieron los efectivos del Departamento Investigaciones, fueron los propios parientes quienes reunieron el dinero para que C.C. pudiera comprar el pasaje y escapar a Mendoza, para zafar de la Justicia. Pero eso no sucedió: gracias a los datos recogidos por los agentes de Investigaciones, policías de Mendoza lograron ubicarlo en la vecina provincia. Y el jueves fue llevado al Servicio Penitenciario Provincial: fue procesado con prisión preventiva, según confirmó el jefe del mencionado departamento, subcomisario Ángel Gudiño.

El subcomisario refirió que el pasado 19 de febrero recibieron un oficio emitido por la jueza Penal 3, Virginia Palacios, en el que ordenaba la inmediata detención de C.C., a quien investiga como presunto autor del delito de "Abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso ideal con corrupción de menores agravada", especificó.

Según lo que el padre de la víctima les contó a los efectivos, el hecho del que lo acusan habría ocurrido hace unos siete años, cuando el niño tenía unos 7 años. Fue en una casa ubicada en la manzana A del barrio 30 Viviendas de San Luis.

Gudiño indicó que, tras recibir el oficio en el que se ordenaba el arresto, se abocaron a la búsqueda de C.C. en distintos domicilios de la ciudad, pero no lograron ubicarlo.

Continuaron con las tareas investigativas, y pudieron establecer que se había instalado en La Patria, una localidad en la que hay fincas, en Rivadavia.

En este caso, Facebook fue una herramienta muy útil para los pesquisas: tenían el dato de una pariente del imputado, y, a través de una búsqueda en la red social, pudieron ubicar el perfil de ella y tener la referencia de dónde podía estar C.C.

Con esta información, le solicitaron colaboración al personal de Investigaciones de Mendoza, que logró aprehenderlo.

Después, iniciaron los trámites entre los juzgados de San Luis y Mendoza para el exhorto, y, cuando eso estuvo listo, una comisión de Investigaciones fue a buscar a C.C., para ponerlo a disposición de la jueza Palacios, quien resolvió la situación procesal del arrestado.