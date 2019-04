Campeona de polo, un premio al esfuerzo y al trabajo

Milagros Ordóñez no quiere despertar del hermoso sueño que cumplió en Malagueño. No es para menos, junto a Cata Jantus, Martina Díaz y Mili Sánchez, se coronó campeona en el Primer Argentino de Polo del Interior con hándicap.

Perfil bajo. Familiera. Agradecida. Vivió un fin de semana de película. Ella y las otras jugadoras puntanas hicieron historia. Son pioneras. Cuando pase el tiempo, esta corona se va a hacer más grande. Más importante.

"Cuando Juan Carlos Sánchez me convocó para jugar este campeonato, no lo dudé. Vengo de una familia de campo. Me encantan los caballos. Mi marido juega al polo, quiero que mis hijos también lo hagan. Es una disciplina muy linda que te conecta con la naturaleza y con los caballos", dijo Milagros.

Fue un fin de semana redondo para la sanluiseña. Cuatro días en Malagueño, rodeada por su familia y, como si fuera poco, haciendo lo que le gusta: jugar al polo.

La deportista fue parte importante del equipo. Su experiencia resultó clave a la hora de tomar decisiones y tratar de tranquilizar a las más jóvenes. La empresa no fue fácil para las puntanas. Tuvieron que ganar tres partidos para meterse en la final; y lo hicieron. Pasaron la fase de grupos sin sobresaltos. En el cotejo decisivo, a pesar de la lluvia y que la cancha estaba pesada, se las ingeniaron para doblegar a Córdoba que, con todo el aliento de su público, por momentos complicó a las sanluiseñas, pero las dirigidas por Juan Carlos Sánchez sacaron el partido adelante.

"Todos los juegos tuvieron lo suyo. En el primer partido, el nerviosismo fue el común denominador. Con San Luis II nos conocíamos bastante y no fue fácil. En la final, entre el campo pesado y la ansiedad de saber que estábamos tan cerca de la gloria, nos jugó por momentos en contra, pero por suerte el equipo sacó lo mejor y logramos el objetivo", sentenció Ordóñez.

Se acomoda el cabello. Respira profundo. Cierra lo ojos. Y, en ese instante, pasan un millón de imágenes. La familia. Los amigos. Cuando terminó el partido y se abrazó con sus compañeras. El momento del podio, donde seguramente una lágrima traviesa recorrió su mejilla. El grito de ¡dale campeón! Saber que este logro puede ser una inyección de ánimo y el puntapié inicial para que el polo femenino siga en pleno crecimiento.

Milagros Ordóñez, la mamá, la esposa, la campeona argentina.