Milagros Sánchez, la top ten del polo que tiene Concarán

El 2023 no será un año más para Milagros Sánchez. La polista oriunda de Concarán recorrió el mundo con el polo, ganó innumerables torneos y paseó su talento, y todo eso le sirvió para que le suban la valoración. Ahora tiene 8 de hándicap y es una de las diez mejores jugadoras del planeta. Un premio al esfuerzo y al sacrificio.

Cuando a los cuatro años abrazó esta disciplina, nunca pensó que todo iba a llegar tan rápido. Es cierto: en el medio hubo y hay mucho esfuerzo. Pero a ese sacrificio le sumó talento y esa jerarquía fue creciendo temporada tras temporada.

Parece que hubiese sido ayer cuando esa pibita de mirada inocente y sonrisa amplia hacía las primeras notas y jugaba sus primeros torneos. Parece que hubiese sido ayer cuando se prendía en los campeonatos con varones. Iba al choque y no tenía miedo. Esa piba hoy es una de las mejores jugadoras del mundo. Es orgullo de Concarán y de todo San Luis. Donde juega, marca la diferencia, no solo por los goles, sino también por la capacidad de crear juego.

Este año jugué torneos en Europa y también en Canadá. Ahora, a descansar un poco para pensar en lo que viene

No se achica nunca. Le encantan los desafíos. Este año anduvo desplegando su talento por varios países de Europa y también jugó en Canadá. Subió a varios podios. Fue de la partida en certámenes de gran nivel. Se codeó con la elite del polo. Jugó varios abiertos, pero el especial es el de Palermo: el más importante del mundo, donde estuvo a nada de jugar la final, pero cayeron por un gol con La Dolfina.

El éxito no le nubla la vista. Está al mismo nivel que Hope Arellano, la americana que es la única que tiene 10 de hándicap. Está a la par de las argentinas Lía Salvo y Candelaria Fernández Araujo, y las inglesas Hazel Jackson, Izzy Parson y Nina Clarkin, todas con 9 de hándicap. Y comparte 8 de valoración con Mía Cambiasso, Clara Casino, Milly Hine (Inglaterra) y Cata Lavinia. Con todas esas fenómenas comparte equipo o cancha. Y cuando encara a los mimbres, no se fija quién tiene enfrente: taquea y taquea, y busca la mejor opción para hacer el gol.

19 años hace que juega al polo. Comenzó a los 4 años y desde ese día no paró nunca más. Recorrió el mundo y ganó muchos torneos, pero su mayor satisfacción es cuando juega con la camiseta de su club amado: Los Sauces de Concarán.

Es muy profesional. Está en todos los detalles. No deja nada librado al azar. Es una laburante del polo. Está pendiente las 24 horas del día. Y así debe ser; si quiere estar en la elite, debe estar en todo.

Esos grandes partidos en su Concarán natal, las enormes jugadas en Estancia Grande y los goles en los torneos del interior la fueron haciendo crecer. Fue forjando su personalidad y su juego, siempre bien acompañada por la familia, su principal sostén en este hermoso sueño.

Es un premio al sacrificio y al esfuerzo. Ahora tengo que seguir trabajando duro para continuar creciendo

El tiempo pasa, pero Mili recién tiene 23 años. Hace tanto tiempo que juega, que parece que fuera una experimentada; lo es, pero es una experiencia acompañada de juventud.

El polo es su vida. Respira polo, le brota en los poros. Ahora está de vacaciones en su Concarán, que ella dice que es su lugar en el mundo.

Vacaciones es una forma de decir: se cuida, va al campo a ver la caballeriza, entrena, taquea. No puede tomarse un minuto, es más fuerte que ella. Y esto hace que se mantenga en la elite y sea una jugadora en pleno crecimiento.

El presente la tiene con 8 de hándicap, pero para llegar hasta acá tuvo que pasar por varias cosas: lesiones, alguna que otra decepción cuando las cosas no salían, perderse fiestas con la familia, no estar en juntadas con los amigos. Cuando abrazó el polo y quiso ser profesional, sabía que había cosas que se iba a perder, pero lejos de reclamar, no se arrepiente y vive este presente de película que este deporte que ama le regaló.

Milagros Sánchez, una top ten que es orgullo de Concarán y de San Luis.





