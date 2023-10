Milagros Sánchez paseó su talento por Europa y Canadá

Respira polo. Los que la conocen mucho dicen que aprendió primero a andar a caballo y después a caminar. Es Milagros Sánchez, la piba nacida en Concarán, que sigue paseando su talento por el mundo. En esta oportunidad estuvo cuatro meses jugando en Europa y Canadá. No solo cosechó trofeos y títulos, también se trajo una enorme experiencia.

Juega de chiquita. No viene de una familia de polistas, pero sí de una familia que, con el correr del tiempo, se hizo fan de este deporte. Su papá Juan Carlos y su hermano Ezequiel también juegan. Los Sauces de Concarán es su casa, pero su enorme jerarquía hace que recorra el mundo regalando goles y destrezas.

En plena acción. Milagros, que tiene 7 de hándicap, está jugando en gran nivel y sueña con seguir aprendiendo.

Italia, Alemania y Francia fueron testigos del talento de Mili. Ganó tres torneos y llegó a otras cinco finales. Pero más allá de los logros deportivos, está la posibilidad que le da esta disciplina: la de conocer, hacer contactos, abrir nuevas puertas, aprender.

"Fue una experiencia inolvidable. El polo me está dando mucho, más de lo que yo le puedo dar", aseguró Milagros, que ahora está en Argentina y, lejos de relajarse y descansar, también jugó un torneo en nuestro país y lo ganó. Junto a Megan Manuban, Virginia Rey-naudo y María Gericke, y con la camiseta de Los Sauces, se adjudicaron el Torneo Ladies League.

Esta experiencia me permitió aprender y conocer lugares maravillosos. Esto se lo debo al polo (Milagros Sánchez- jugadora de polo)

Ahora la cabeza está puesta en el Abierto, que es el torneo más importante del planeta. Milagros sabe lo que es jugarlo. Y este año será otro desafío. Pero, mientras tanto, entrena duro para llegar de la mejor manera a la gran cita.

"Estoy muy contenta con la temporada que estoy haciendo, muy enfocada en lo que viene, así que estos buenos resultados que se están dando en la previa del Abierto son una inyección de ánimo"; aseguró.

Hay equipo. Milagros —primera de la izquierda— y sus compañeras muestran la Copa.

Vive un gran presente, pero no se permite un relax. No quiere sacar la vista del objetivo. Sabe que el trabajo es el primer aliado del progreso, y es por eso que no para un instante. Vive polo. Respira polo. Disfruta cada partido. Cada torneo. No se imagina lejos de esta disciplina. Es cierto, tiene un potencial enorme, pero es dueña de un gran presente. No es casualidad que la busquen los mejores equipos. No es casualidad que la llamen de Europa para jugar. Todo esto es un premio al esfuerzo. Cuando comenzó a taquear y a jugar sus primeros partidos, siempre soñó con esto. Y ahora que llegó y está en la elite, no quiere dejar pasar el tren.

Milagros Sánchez, de Concarán al mundo, desplegando talento y destreza.