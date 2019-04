Más de 2.700 puntanos cursan las carreras de salud de la ULP

La ULP Virtual ya comenzó la cursada de sus cuatro carreras referidas a la salud (Licenciatura en Enfermería Ciclo I y II, Diplomatura en Promoción de la Salud y Diplomatura en Asistencia Gerontológica) pensadas para el perfeccionamiento del recurso humano sanitario en la Provincia de San Luis, con más de 2.700 alumnos. Además las autoridades de la casa de estudios informaron que aún hay 1.470 puntanos preinscriptos que tienen tiempo de entregar la documentación requerida para iniciar la cursada.

Del alumnado total que tienen las ofertas académicas sanitarias, las licenciaturas en Enfermería se llevan más de la mitad, con un total de 1.560 estudiantes. La Diplomatura en Promoción Comunitaria de la Salud le sigue con 715, mientras que en Asistencia Gerontológica hay 147 puntanos cursando actualmente.

"Tenemos a 2.742 alumnos que ya completaron el curso introductorio e iniciaron las carreras de salud en la ULP. Se nota en los números que todos estamos apuntando hacia el mismo lado, a mejorar el recurso humano de salud en San Luis. En una carrera virtual las cifras son bajas, como también en las presenciales. Con nosotros la gente quiere seguir estudiando, porque tenemos estadísticas que están muy por encima de lo que son las carreras a distancia normalmente", manifestó Alicia Bañuelos, rectora de la Universidad de La Punta.

Estas carreras, como el resto que propone la ULP Virtual, tienen una modalidad semipresencial. La parte online se realiza a través de una plataforma y la presencial, que todavía no empezó, se llevará a cabo en los policlínicos de San Luis y Villa Mercedes.

"Los alumnos se distribuirán por cercanía de donde viven. Lo determinamos también por una cuestión de cantidad de estudiantes, porque no vamos a poner a un profesor en un hospital de donde hay un solo inscripto, por ejemplo", explicó Bañuelos.

Luego continuó: "La etapa presencial está toda organizada, porque no podemos hacerlo de un día para el otro. No le podemos decir a un alumno que vive lejos, que mañana se presente en la ciudad de San Luis, porque tal vez no pueda. Nosotros queremos que nadie falte y por eso todos saben con anticipación cuándo tienen que asistir. La idea que tenemos es que la gente pueda hacerlo y a la vez que planifique su vida. Nuestra intención es que todos se reciban".

Quien también es ministra de Ciencia y Tecnología, confirmó que las preinscripciones a estas carreras de salud se encuentran cerradas, pero aclaró que aquellos que aún no entregaron la documentación requerida, pueden hacerlo.

"Hay 1.470 personas que todavía pueden entregar los papeles, pero no van a empezar ahora. Estamos arreglando con la Untref (Universidad Nacional de Tres de Febrero) para ver cuándo se va a poder dictar el curso introductorio para ellos. No queremos asegurar una fecha porque depende también de los profesores. Lo mismo ocurre con el resto de las carreras de la ULP Virtual, de gente que por diferentes motivos trajo los papeles más tarde", afirmó.

Para las diplomaturas tienen que llevar original y copia del título secundario. Para aquellos que no hayan terminado los estudios de ese nivel, deberán acreditar experiencia laboral en el área de salud. Para las licenciaturas en Enfermería es lo mismo, con excepción del Ciclo II, que requiere haber aprobado el Ciclo I por la Untref o poseer un título en Enfermería Universitario o Superior No Universitario.

La formación académica es solo una parte de un gran plan que elaboró el gobierno provincial con el objetivo puesto en tener a los mejores profesionales en el ámbito de la salud pública.

Además de lo que hace la ULP Virtual, por ejemplo ya concluyeron las capacitaciones en Watson Oncology, un sistema de inteligencia artificial que ayuda a elegir los tratamientos más óptimos para cada paciente. También los cirujanos puntanos se empezaron a formar en impresión 3D y otras herramientas para poder operar finalmente con el robot quirúrgico Da Vinci (Ver: "Entrenamiento para...").