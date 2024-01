Eugenia Catalfamo demandó por "inconstitucionalidad" el decreto de intervención de la ULP

Este lunes Eugenia Catalfamo, en calidad de “rectora legalmente designada con acuerdo del Senado de la Provincia de San Luis tal cual establece la ley vigente”, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia una demanda “por inconstitucionalidad del decreto 28-ME-2023 del Poder Ejecutivo provincial”.

A través del abogado Iván Cali Velasco, Catalfamo pidió la nulidad de la intervención de la Universidad de La Punta (ULP) ya que –aseguró- el Gobierno de San Luis basa esta medida en “irregularidades” en su designación como rectora. Las supuestas irregularidades “no son tales ya que según establece la Ley Nº II-0034-2004 (5551 *R) - TEXTO ORDENADO Ley XVIII-0712-2010 - Ley II-0460-2005 - Ley II-0659-2008, en su artículo N°4 ‘El Rector de la Universidad será designado por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo del Senado y dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones’, y este es el que ya me ha sido otorgado por el Poder Legislativo en cumplimiento de sus funciones bajo el Decreto -Acuerdo N° 11 - HCS – 2023”, detalla en un comunicado de prensa.

Catalfamo hace referencia al “avasallamiento del Poder Ejecutivo con facultades que no le son propias ante el Poder Legislativo provincial, alegando necesidad y urgencia que no están plasmadas en nuestra Constitución Provincial, tampoco tiene el Decreto de Intervención la vista de ley que corresponde a todo acto administrativo, e incurre en equívocos jurídicos expresos, así como en la falta de transparencia ante la sociedad, ya que el mismo decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el Boletín Oficial de la provincia”.

Por último, el escrito resalta “una persecución política y revancha desmedida de poder en contra de toda aquella persona que piense diferente” de parte del gobernador Claudio Poggi desde su asunción, el pasado 10 de diciembre.