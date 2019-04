Dónovan: hay tres detenidos por robo, dos de ellos son menores

Tres jóvenes –dos de ellos de 13 y 14 años– fueron detenidos el jueves a la tarde en Dónovan, como sospechosos de haber intentado entrar a una casa otra vez, a robar, informó el subjefe de la Comisaría 5ª de Juana Koslay, Ariel Altamirano.

Explicó este viernes que dos días antes, es decir, el miércoles 24 a la noche, hubo un robo en ese domicilio, que es de un hombre de apellido Guskan.

Él no vive allí, es una casa de fin de semana, por lo que usualmente no hay gente ahí, indicó. Esa circunstancia fue aprovechada por los intrusos, quienes forzaron la puerta principal, que da a la calle de ingreso a Dónovan (ex ruta 7).

En esa ocasión, consiguieron sacar una pava eléctrica, un equipo de música, una garrafa de 10 kilos, herramientas y ropas, detalló Altamirano.

Al día siguiente, a la tarde, vecinos vieron merodear a tres jóvenes en actitud sospechosa y llamaron a la Policía. Presumen que los chicos fueron a sustraer más bienes. Si bien lograron romper una ventana, escaparon sin lograr su cometido de entrar y robar. La Policía montó un rastrillaje y, también con la colaboración de vecinos, logró ubicarlos en un campo aledaño.

El mayor detenido, de apellido Escudero, tiene 18 años y es vecino del barrio Las Vegas de Juana Koslay, en tanto que los menores residen en Dónovan, dijo Altamirano.