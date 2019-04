Connie Ballarini llega a San Luis con su picardía generacional

Aunque su mamá y su abuela no son comediantes, la standapera Connie Ballarini se inspiró en ellas y en sus ocurrencias para armar su unipersonal "Totalmente innecesario", el show de humor que presentará este sábado en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco a partir de las 22. La entrada tiene un costo de 300 pesos.

No solo su linaje materno se presenta como chistoso en su stand up. El show recorre también las anécdotas y episodios extraños que le sucedieron a Connie a lo largo de su vida y que recopiló para contarle al público lo paranoica que puede llegar a ser en cualquier situación.

"El título de mi unipersonal surgió porque todas las anécdotas que cuento tienen esa cuota de que podían ser evitables. Al principio no tenía idea cómo sería el proceso creativo de esta obra y cuando surgió ponerle un nombre me di cuenta que iba muy bien con lo que contaba. Era una expresión recurrente que debía plasmarse", expresó Connie a punto de subirse al avión y volar hasta San Luis para el inicio de una gira que la llevará por varias provincias argentinas.

Ballarini hace nueve años que hace stand up en diferentes teatros y centros culturales de Buenos Aires y sus alrededores. También recorrió varios puntos del país, no solo con "Totalmente...", sino también con "Sacada", su primer unipersonal. Además es locutora y guionista, pero el humor es lo que más le convence en la actualidad para trabajar.

Las redes sociales, tanto Instagram como Facebook lograron que Connie terminara de hacerse conocida por un público más bien juvenil o diferente a los que concurrían habitualmente al teatro. Gracias a sus videos que retratan su vida con sus amigas, también comediantes, además de su madre y su abuela, lograron que los espectadores se replicaran en las salas donde se presenta.

"Toda mi familia se asemeja y tenemos mucho en común. Somos muy personajes, en las redes sociales llama mucho la atención y surge naturalmente. Son situaciones que me divierten y me gusta compartirlas. Ahora la gente las reconoce. En el unipersonal anterior mi mamá y mi abuela me acompañaban en las funciones y participaban conmigo, pero ahora solo las muestro en videos. Desde ahí surgen chistes o interacciones con el público que antes no se lograban", contó la humorista.

Aunque las redes sociales lograron que su humor crezca a pasos agigantados, Connie aseguró que no todo su público llega a las funciones por conocerla en el ámbito virtual. En los shows, la humorista se encuentra con gente a la que le gusta su trabajo por peculiar o con otros que nunca la vieron y llegaron al teatro por recomendación.

"El material que hago en el teatro no es lo mismo que planteo en las redes. Algunos chistes o latiguillos surgen, pero no todo se basa en ese contenido. Una cosa es mi humor y mi mirada de la vida y otra cosa es el formato en el que lo planteo. El que no me conoce puede ir preparado para reírse porque lo que hago es humor para ellos y también para los que alguna vez me escucharon", explicó.

Para Connie será la primera vez en San Luis y en Cuyo. Sus expectativas crecieron gracias a su amiga Dalia Gutmann, compañera de Connie en el programa "La culpa es de Colón", que le recomendó el público puntano (Dalia estuvo hace una semana en la sala Hugo del Carril). "Me habló sobre la gente que presenció su espectáculo y me comentó que se encontró con un público con mucha buena onda. Llego preparada para conocerlos", concluyó Ballarini.