Nación pidió un "waiver" por no poder mostrar los informes de las cuentas públicas

El Gobierno pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un "waiver" o perdón debido a que no podrá mostrar los informes actualizados de las cuentas públicas, aunque ello no afectará el desembolso de alrededor de US$ 10.800 millones que se espera para mediados de mes, según confiaron voceros de ese organismo y del Ministerio de Hacienda.

El directorio del organismo se reunirá este viernes para analizar el caso argentino y decidir si se cumplieron las metas del acuerdo, tras lo cual autorizará un nuevo desembolso en la segunda quincena del mes.

Tanto voceros del Fondo como del Ministerio de Hacienda rechazaron que el pedido del Gobierno de Mauricio Macri comprometa el desembolso porque la Argentina ya demostró, ante los técnicos que conformaron la última misión, que cumplió las exigencias contenidas en el acuerdo.

El FMI aclaró que los datos preliminares de Argentina indican que el país cumplió las metas fiscales y explicó que el pedido de una dispensa obedeció a que "los datos finales no estarán disponibles para el momento en que se realice la reunión de directorio".

Voceros del Palacio de Hacienda ratificaron esa información en cuanto a que el pedido se debe a que "al cierre de la última revisión no estaban disponibles algunos datos fiscales de marzo", que recién se publicarán a mediados de abril.

La fuente agregó que, en principio, "la revisión de Argentina por parte del FMI iba a tener lugar a fin de marzo y que sólo se tendrían en cuenta los datos económicos hasta diciembre".

"Como la reunión del directorio se pospuso a abril, ahora incluirá los datos hasta marzo", añadió, y remarcó que la solicitud "no está relacionada con ningún pedido de modificaciones a las metas del país, ni a los plazos".

Hacienda recordó también que Argentina ya había recibido una exención similar en la primera revisión del Directorio.

El Gobierno espera que el Directorio Ejecutivo (board) del organismo apruebe la tercera revisión del préstamo a la Argentina que debería habilitar el desembolso por 10.870 millones de dólares alrededor del 15 de abril.

El programa incluye el compromiso de reducir este año a cero el déficit presupuestario primario del país, un plan que el Gobierno está llevando a la práctica por medio de recortes de gastos y alzas de impuestos.

En marzo, la misión técnica del FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina y pasó su consideración al directorio del organismo, que tiene previsto reunirse este viernes para discutirla.