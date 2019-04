Las Pascuas vienen con más aumentos: el promedio es 95%

El pescado promedió incrementos del 124% y los huevos de chocolate subieron cerca del 100% en comercios de todo el país. Esperan una retracción del consumo.

No se salva ni la Semana Santa. La mesa de Pascuas llega este año con fortísimos incrementos promedio de precios de hasta el 95% en productos típicos, por encima de la media de la inflación de los alimentos acumulada en los últimos 12 meses, de acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El trabajo, encargado a la consultora especializada Focus Market, relevó 912 puntos de venta de toda la Argentina y permitió resaltar que los incrementos de precios promedios del pescado son del 124% respecto de 2018.

En los mariscos el aumento promedio fue del 57,8%, y en los huevos de chocolate hubo alzas de hasta el 95%, parámetros dentro de los cuales hay que considerar el incremento estacional de precios que es del orden del 10 al 15%, según advirtió el informe.

Damián Di Pace, director de Focus Market explicó que "el trabajo en principio marca la evolución de precios por encima de la media de la inflación interanual de alimentos acumulada en las categorías de mayor demanda para esta celebración, y que registran una estacionalidad muy fuerte en la formación de precios".

El analista explicó que como este relevamiento se realizó en los últimos días de marzo, es de esperar nuevos aumentos de los valores en la previa de la Semana Santa, aunque advirtió: "Ante el alza fuerte de precios, el consumo va a ser muy moderado con la caída del 6% interanual en alimentos".

Por ejemplo, el consumo de pescado en Semana Santa se incrementa en un 60% respecto al resto del año, un producto que acompaña la evolución del dólar ya que el 90% de la pesca local se exporta a mercados externos como Brasil, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia y China.

Hoy los argentinos consumen 7,9 kilos per cápita, una leve disminución de los 8,2 kilos del año pasado, que si bien se encuentra por encima de los 4,5 kilos de comienzos de siglo, está muy alejado de los 60 kilos por habitante promedio de la carne vacuna.

El relevamiento entre marzo 2019 y el mismo mes de 2018 reflejó que para el kilo de filet de merluza el aumento promedio fue 127% (hoy 250 pesos el kilo), el salmón rosado del 120% (749 pesos) y el filet de trucha 179% (699 pesos).

Las latas no escapan a los aumentos. El atún enlatado subió en promedio un 102%.

Di Pace explicó que "hay productos de mar que son típicos de la mesa de Semana Santa que no paran de crecer en exportaciones, y hay casos como el calamar y el langostino que están registrando incrementos de precios de hasta el 140% interanual".

En cuanto a los huevos de chocolate, las subas alcanzaron hasta un 95,6% respecto de 2018, con la particularidad de que las presentaciones más pequeñas son las que sufrieron mayores aumentos respecto de 2018: hubo variaciones de entre el 48 y el 95% para las unidades de 20 y 110 gramos.

En el caso de los huevos de chocolate premium los aumentos relevados fueron de entre el 42 y el 83%, y el segmento también registró las mayores subas para las presentaciones más pequeñas de 250 y 350 gramos.

El informe destacó que el país importa todo el cacao que usan las fábricas locales de chocolate, pero es un importante exportador de figuras macizas, al punto de representar el 1% del comercio mundial. Sus principales mercados son Brasil, Chile, México, Angola y Uruguay.