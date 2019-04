Gremios opositores paran hoy y marchan a Plaza de Mayo

Sin la adhesión de la conducción de la CGT, los sindicatos más duros de la central obrera, con Hugo Moyano a la cabeza, y las tres vertientes de la CTA, concretarán hoy un nuevo paro contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri y marcharán a la Plaza de Mayo.

La medida de fuerza fue impulsada por los gremios de la CGT que se apartaron de la conducción, como los camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los bancarios de Sergio Palazzo y el Smata de Ricardo Pignanelli. A ellos se plegaron las tres CTA (la de Hugo Yasky, la de Pablo Micheli y la de Ricardo Peidró).

Todos confluirán en una movilización que se hará a las 13 en la Plaza de Mayo, donde habrá un acto en el que hablarán los líderes que convocan la protesta. Por separado y a la tarde, marcharán a la misma plaza partidos y gremios de izquierda.

Hoy no habrá clases en las escuelas y universidades públicas y privadas; no funcionarán con normalidad los hospitales públicos y no habrá atención bancaria ni recolección de basura, transporte de mercaderías. En el transporte en la zona metropolitana, el acatamiento será dispar.

El miércoles 1º de mayo, feriado por el Día del Trabajador, habrá un paralización total del transporte público: los sindicatos de la CATT convocaron a una huelga para protestar contra los descuentos salariales que sufren por el Impuesto a las Ganancias.

El gobierno nacional lanzó su estrategia para quitarle impacto al paro: apuró las negociaciones con siete gremios para alcanzar la conciliación obligatoria en diferentes empresas. Y les advirtió que si se pliegan a la huelga habrá multas.

El secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, acordó con siete gremios y cámaras empresarias la conciliación para evitar el paro en sindicatos del transporte, estatales y en el área de comunicaciones.