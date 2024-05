Los trabajadores de San Luis hicieron sonar su malestar por el ajuste

El ruido del paro nacional también se escuchó en la ciudad de San Luis. Gremios de diferentes sectores y ciudadanos se manifestaron en la esquina de San Martín y avenida Illia en protesta por los ajustes salariales propuestos por el Gobierno nacional de Javier Milei.

En la tarde de este jueves se concretó el segundo paro general que la CGT convocó contra el gobierno de Javier Milei.

La concentración aglutinó a distintos sindicatos de la educación como ASDE, UTEP, SADOP, y de diferentes sectores como ATE, los aeronáuticos, La Bancaria, SiJuPu, APUNSL, ADU, el sindicato del Correo Argentino, los Camioneros, UPCN, Movimiento Evita, y agrupaciones sociales.

Todos ellos, entre el ruido de los bombos, solicitaron a los legisladores nacionales que escuchen al pueblo y no aprueben la Ley Bases que “vulnera a los derechos de los trabajadores”.

"Si se llega a aprobar la Ley Bases, somos una de las empresas apuntadas para la privatización. Ya lo vivimos nosotros en el año 1997, así que no queremos que se vuelva a repetir lo que pasó en aquella época. El gobierno hace oídos sordos a todos los reclamos y vamos camino a que los trabajadores perdamos todos los derechos que tanto nos costó adquirir a lo largo de todos los años", expresó Hugo Ravel, delegado del Correo Argentino.

Mientras que Soledad Correa Amiotti, secretaria general de UTEP San Luis, agregó que "nos sumamos al paro porque agotamos todos los esfuerzos para que el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, el gobernador de la provincia nos reciba y la respuesta es negativa. Vemos también como cada vez más trabajadores empiezan a accionar porque definitivamente ven que el cambio que votó no era el esperado".

Marcela Lucero, secretaria gremial del sindicato de los gastronómicos, explicó que se sumaron al paro porque "no se respeta el convenio colectivo de trabajo porque estamos todos en forma informal. Los compañeros no cobran lo que tienen que cobrar, no se respeta la escala salarial y trabajan en negro. Es un desastre".