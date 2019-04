Roly Serrano anunció que será candidato a diputado

El actor irá en la lista del Frente para la Victoria. Afirmó que no apoya la candidatura presidencial de Urtubey. En la faz artística confirmó que, otra vez, actuará en la serie ‘El Marginal 3’.

El actor Roly Serrano confirmó que será candidato a diputado nacional por la provincia de Salta, donde nació en 1955, representando al Frente para la Victoria.

La noticia fue confirmada por el propio Serrano en el programa ‘Chismoses’, que se emite por Net TV. “Me presento a las elecciones este año, como candidato a diputado por la provincia de Salta", afirmó el nativo de Guachipas, una pequeña localidad ubicada a 115 kilómetros de la ciudad de Salta.

"Estoy en el Frente para la Victoria. Antes, Urtubey estaba ahí. Después, se cansó", contó Roly en el programa conducido por Augusto Tartúfoli y Luciana Salazar.

"Me voy a presentar como candidato a diputado en Salta con el peronismo", anunció y aclaró que no apoyará al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en su carrera presidencial

"La política es así. Yo por ejemplo veo a nuestra ministra de Seguridad y creo que ha estado en todos los partidos políticos. A mí no me parece bien eso. Me parece oportunismo", remarcó.

En la misma línea, aseguró: "Tiene que ver con lo patético de la gran mayoría de los políticos. Porque así como hay ese tipo de políticos, hay grandes políticos en todos los partidos. No se sigue el buen ejemplo", sostuvo.

"Yo quiero representar al que no tiene, al que le sacan" agregó y continuó "Soy parte de un equipo de gente en la que confío muchísimo y que ya está trabajando. Personas a las que apuesto porque pensamos lo mismo hace 30 años. Ahora se dio la posibilidad de que yo, quizás, pueda ayudar en este momento", advirtió.

Además, este año Serrano formará parte de la esperada serie ‘El Marginal 3’, la tercera temporada de la exitosa tira producida por Underground. El actor adelantó que será parte de la tercera temporada de la exitosa ficción. "Al Sapo lo mataron así que habrá que ver cómo vuelve", dijo sin contar más detalles.

Las grabaciones, al igual que en la primera y segunda edición, tendrán lugar en la ex Cárcel de Caseros y que, tal como había adelantado el productor Pablo Culell, estarán "la mayoría de los personajes que la gente quiere".