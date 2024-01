"Roly" Serrano hace temporada en Merlo

La preocupación de un actor con prestigio. Serrano pasa parte del verano en Córdoba y los sábados llega a Merlo para mostrar su unipersonal. "Es un gusto que me doy", dijo.

A lo largo de su carrera cinematográfica, "Roly" Serrano filmó cinco películas en San Luis. Con 45 años de profesión y una vida llena de episodios traumáticos, al actor lo sorprenden todavía algunas decisiones gubernamentales, como la que tiene la administración de Claudio Poggi de cerrar el Set de Cine de La Punta para convertirlo en un cuartel de Gendarmería Nacional.

"Es justo lo que necesitamos: más jaulas, más armas, más gente encerrada y menos cultura", ironizó el actor al conocer la determinación del gobierno provincial.

Para Serrano, la idea de los funcionarios provinciales es parte de "un plan perfecto" que está vinculado con las determinaciones del gobierno nacional y su Decreto de Necesidad y Urgencia.

"Me parece tremendo lo que está pasando, terrible. Tener que soportar el avasallamiento sobre algo tan importante me indigna. Estoy convencido de que todo es parte de una planificación para mantener a un pueblo inculto, no les interesa que la gente piense, que pregunte, ni siquiera que proteste", sostuvo el actor desde Córdoba, donde hace base durante el verano y los sábados viaja a Merlo para mostrar en el teatro Las Blancas su unipersonal, "Rolando".

El ataque a la cultura puntana toca especialmente a "Roly", por sus repetidos pasos por la provincia. "Yo gracias a Dios todavía tengo trabajo y puedo hacer esta obra que es un gusto personal que me doy, pero pienso en mis colegas actores del interior del país y me genera mucha preocupación. El cierre de un set de cine no hace más que acrecentarla", agregó.

El intérprete del inolvidable "Sapo" en "El Marginal" dijo que las películas que rodó en la provincia fueron una fuente de trabajo para muchos colegas, incluso de San Luis. Conocedor de la ley por participación directa, recordó también la cantidad de técnicos puntanos que se formaron gracias a las películas que se hicieron.

Para matizar la preocupación que le genera la situación en general, Serrano decidió hacer temporada con su obra en Córdoba (actúa en capital dos veces a la semana y luego gira por Carlos Paz, Alta Gracia, Mina Clavero, La Falda y otras locaciones turísticas) y dedicarle los sábados a Merlo.

"Es una localidad —sostuvo— que siempre me pareció muy interesante culturalmente. Lo pensamos como una posibilidad y afortunadamente se dio". La llegada de "Rolando" a la localidad fue promovida por la Cámara de Comercio del Valle.

El estreno de la pieza fue el sábado pasado, pero el actor lo consideró un acontecimiento a medias porque una tormenta con granizo se precipitó en la localidad poco antes de la función, por lo que para él, la de este sábado será como la presentación oficial. "Hubo gente que compró la entrada para el estreno y no pudo salir de su casa".

Sobre "Rolando", el actor aclaró que pese a la coincidencia en el nombre no es una pieza autorreferencial aunque cuente parte de su historia y le permita reírse de sí mismo. "La trama tiene una parte anterior a una intervención quirúrgica y otra posterior. Hay momentos de reflexión, de crítica y de aprovechar esos instantes especiales para las personas cuando su salud está en juego".

El salteño conoce en profundidad esa situación porque tuvo que enfrentar algunos inconvenientes a los que consideró superados. "Entramos a boxes, hicimos un cambio de aceite, pero estamos en óptimas condiciones para seguir. Sé que a esta altura de la vida me tengo que cuidar de manera especial", concluyó.

Para agendar

Día: todos los sábados.

Hora: 21:30.

Lugar: Teatro Las Blancas, Merlo.

Entrada: en taquilla.