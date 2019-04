La Pedrera abre sus puertas para hablar sobre celiaquía

Este sábado, desde las 16, integrantes de tres centros sanitarios dictarán un taller gratuito de cocina libre de gluten en el parque La Pedrera. La clase es la primera de un ciclo que se repetirá todos los sábados del mes, hasta diciembre.

El encuentro es en el estadio y se podrá acceder por la platea oeste. Aunque está destinado a quienes conviven con la celiaquía o a quienes son intolerantes a los productos con TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno) podrán asistir todos los que estén interesados.

"Es para pacientes que tengan o no obra social, para familiares o simplemente para quien quiera saber preparar platos de este tipo", sostuvo Madelene Albano, nutricionista del Hospital Braulio Moyano del barrio La Ribera. Albano será una de las especialistas que estará a cargo de las clases. También participarán nutricionistas del Hospital La Pedrera y el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) Belgrano.

En el primer encuentro enseñarán cómo preparar pan común y saborizado. La nutricionista adelantó que en las próximas jornadas harán fideos o productos dulces, pero aseguró que serán recetas básicas y fáciles para que los asistentes puedan realizarlos en sus casas.

"La idea es también brindar una alternativa ya que entendemos que los alimentos sin TACC son muy caros. Muchas personas acceden a la caja que otorga el Ministerio de Salud de la provincia. Estas contienen panes ya preparados, mezclas para cocinar, fideos y otros elementos, pero también es bueno poder hacer platos caseros", señaló.

Además de las nutricionistas se sumarán agentes sanitarios y trabajadoras sociales de los tres centros. "La idea es poder despejar todas las dudas que sean necesarias, no solo del aspecto alimenticio", añadió. Albano destacó que "ha crecido la población de personas con celiaquía y es bueno estar informados".

Soledad Colombo, de la Asociación Villa Mercedes sin Gluten, que impulsa la concientización sobre la celiaquía, opinó que "los talleres son muy importantes porque podés aprender a utilizar una diversidad de productos, a evitar la contaminación cruzada, es decir, evitar que los alimentos que tienen TACC no tomen contacto con los que no, entre otras cosas".

En el 2016, "Villa Mercedes..." presentó un proyecto de ordenanza para que los productos para celiacos sean más accesibles. "Buscamos que los negocios o los panificadores que venden este tipo de cosas tengan una reducción de impuestos que permita comercializar los alimentos a un precio menor", contó Colombo. También coincidió con que hay cada vez más personas que tienen celiaquía "o al menos así están diagnosticadas". "Ahora hay más conciencia sobre el tema, es más fácil detectarlo. Pero hay que tener cuidado con eso y no quedarse con un solo diagnóstico. A mí, hace cinco años me dijeron que era celiaca pero no era así. A veces los síntomas son muy confusos", comentó.