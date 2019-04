Pakistán: una mujer fue torturada por negarse a bailar frente a su marido y sus amigos

Asma Aziz, una mujer pakistaní, acudió a las redes sociales para denunciar públicamente a su marido y a sus amigos por golpearla y raparle la cabeza por negarse a bailar para ellos. Lo hizo a traves de un emotivo e impactante video, en el cual mostraba su cabeza afeitada y su cara magullada. Su publicación desencadenó una ola de indignación y repudio mundial por la violencia doméstica.

"Me quitó la ropa delante de sus sirvientesm quienes me sujetaron mientras me afeitaba el pelo y lo quemaba. Mi ropa estaba ensangrentada. Estaba atada a una tubería y colgada del ventilador. Amenazó con colgarme desnuda", detalló la mujer.

Según un informe médico difundido en medios locales la mujer presentaba múltiples moretones, hinchazón y enrojecimiento en los brazos, las mejillas y alrededor de su ojo izquierdo.

Las autoridades locales inicialmente se demoraron en reaccionar ante la denuncia pública, aunque la policía insiste que inmediatamente después de la visita de la denunciante a la comisaría envió un equipo a su residencia. Y luego de que el video se hiciera público se tomó la denuncia.

El video de Aziz causó furor en las redes sociales, con la mayoría de los comentarios expresando su enojo por la violencia doméstica en Pakistán.

La violencia contra mujeres y niñas en Pakistán, de sociedad conservadora, ha sido un tema candente de debate durante años, con muchos activistas que afirman que las estadísticas oficiales no revelan la magnitud del problema.

El Índice de Igualdad de Género de la ONU de 2016 situó a Pakistán en el puesto número 147 de una lista de 188 países, en base a su deficiente nivel de salud, educación, empoderamiento político y estatus económico de las mujeres en el país.