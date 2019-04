La Provincia trabajan en el proyecto para impulsar el empleo joven

La ministra Zabala Chacur explicó que no hubo llamados a inscripción para el Programa Empezar. Fue anunciado por el Gobernador en la apertura de sesiones el 1º de abril.

El anuncio que realizó el gobernador Alberto Rodríguez Saá hace una semana, cuando brindó su discurso de apertura de las sesiones legislativas de este año, generó gran expectativa, sobre todo por la implementación del Programa Empezar. Se trata de una política para generar empleo destinada a jóvenes de entre 17 y 25 años. Al respecto, la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, anunció que “ya se trabaja en el proyecto que será enviado a la Legislatura provincial para su posterior aprobación; por lo tanto, al no haber aún una norma que lo regule, todavía no existe ningún llamado a inscripción”.



La declaración surgió luego de que en las redes sociales circulara una versión de un inmediato llamado a dejar sus datos para poder ingresar en este nuevo plan de generación de empleo. La ministra insistió en que “este anteproyecto todavía requiere de la aprobación de las cámaras de Diputados y Senadores para una posterior implementación desde el Ejecutivo provincial”.



Además, destacó que “cuando sea ley y podamos comenzar a inscribir a los interesados, lo comunicaremos por las vías oficiales de información del gobierno provincial; mientras tanto le pedimos a la población que no se guíe por falsas publicaciones”.



El pasado 1º de abril el Gobernador señaló en su discurso que “la sombra del desempleo asola a cada familia” y alertó que “la brecha entre ricos y pobres se acentúa aún más, siempre en detrimento de los segundos”. Por eso, anunció la creación del Programa Empezar, cuya intención es que los jóvenes de la provincia puedan acceder a su primer trabajo, “que además contará con grandes beneficios para las empresas que los empleen”.

5 mil es la cantidad de beneficiarios que se proyecta que puedan ingresar en la primera etapa del Programa Empezar.





También detalló que ese programa contemplará una “interesante disminución del pago del impuesto por Ingresos Brutos” a las empresas privadas que den empleo a esta franja juvenil. “Si lo hacemos rápido, 5 mil jóvenes tendrán su primer trabajo en una primera etapa inmediata”, manifestó el mandatario ante la Asamblea Legislativa.



Asimismo, se animó a proyectar otro plan para el sector de la fuerza laboral que todavía no consiguió su fuente de trabajo: “Diseñaremos otros programas de empleo, que acudirán en beneficio de las personas que superen los 25 años y tengan una experiencia previa”.



Para contrarrestar los altos índices de desocupación que ha generado la política económica implementada por el gobierno de Mauricio Macri, el Gobernador expresó que impulsará el Programa “Trabajo por San Luis” para posibilitar que las empresas privadas, asentadas en el territorio provincial, puedan sumar a su plantel a aquellos integrantes de los Pañuelos Solidarios que hayan superado su proceso de capacitación. Para este plan, el Gobierno propondrá hacerse cargo de una parte del salario de cada persona que sea incorporada por el lapso de un año.



Además, señaló que durante su gestión se incrementaron los planes de capacitaciones a los beneficiarios de Pañuelos Solidarios y del Plan de Inclusión Social, para que a partir de ese aporte de conocimientos puedan encontrar una salida laboral acorde a sus habilidades. Y recordó que actualmente más de 5 mil personas tomaron diversos cursos en oficios.