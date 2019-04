“La Pumita” va por la chance de su vida

El boxeo femenino sigue creciendo. Cada vez hay más pugilistas que pelean a nivel internacional. El 13 de abril la que estará en un cuadrilátero buscando un título mundial será la jujeña Brenda Carabajal, que intentará traer el cetro del peso pluma cuando enfrente a la invicta rusa Elena Gradinar. El choque será en Nueva Jersey.

La argentina estará viajando hoy rumbo a Estados Unidos. Lo hará con su grupo de trabajo que encabezan Marcela "La Tigresa" Acuña y Ramón Chaparro. También la acompañará Natalia Riveros.

La empresa no será fácil. La rusa es una boxeadora que no sabe lo que es la derrota, además de tener mucho roce internacional, algo que le falta a la jujeña, que si bien tiene experiencia, toda su carrera la hizo en el país. El plus de la argentina está en que la duplica en combates. "La Pumita" tiene un palmarés de veinte peleas, con quince triunfos -nueve por nocaut-, cuatro derrotas y un empate. Por su parte, Gradinar está invicta en nueve combates, de las cuales ganó solo dos por la vía del sueño. Tiene 28 años y mide 1,69 metros y es una pugilista que no tiene la mano pesada pero que va desgastando a sus adversarias con el jub. Viene de ganarle por puntos a Olivia Gerula

Carabajal hace tres meses que viene trabajando duro para llegar de la mejor manera a la gran cita. Es una enorme oportunidad la que se le presenta y no la quiere dejar pasar. Hace un tiempo está radicada en Buenos Aires y trabaja bajo las órdenes del equipo de "La Tigresa" Acuña. Es una púgil que tiene buen estilo. Sabe entrar y salir. No le esquiva al tome y traiga. Esta estudiante de Enfermería sueña con colgarse el cinturón mundial y regresar con toda la gloria. Nadie le quita ese sueño.

La cuenta regresiva ya comenzó. Brenda no ve la hora de que llegue el sábado 13 de abril para subir al ring y poder doblegar a su rival para entrar en la historia rica del boxeo.

Cuando empezó con este deporte allá en su Jujuy natal, siempre soñó con ser boxeadora profesional. El sábado que viene la vida le dará una enorme posibilidad. "La Pumita" querrá meter sus garras para salir airosa. La peleó de chica. La luchó siempre. Falta menos para pegar el gran salto, ese que siempre soñó.