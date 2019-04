Dos fórmulas ya se anotaron por el rectorado de la UNSL

El secretario Víctor Moriñigo y el decano Fernando Bulnes buscarán suceder a Félix Nieto Quintas.

El 2019 no será un año electoral solo para los gobiernos nacional y provincial. La Universidad Nacional de San Luis también renovará autoridades. Félix Nieto Quintas, quien estuvo al frente de la universidad nacional puntana por dos periodos, dejará su puesto. Víctor Moriñigo, secretario de Coordinación y Planificación de la casa de estudios, se presentó la semana pasada como candidato, con el apoyo del actual rector, agrupaciones como Franja Morada y una lista con representación de candidatos en siete facultades. Con un armado que aún no termina de ajustar, también anunció su candidatura Fernando Bulnes, decano de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales (FCMyN). A una semana del cierre de listas, dos candidatos hicieron públicas sus intenciones de quedarse con el rectorado.

"Lo distintivo nuestro es que tenemos la experiencia de saber cómo hacer”, argumentó Moriñigo, quien se desempeña en el cargo de secretario desde 2013 y ocupó otros puestos de importancia en gestiones anteriores. Será acompañado en la fórmula como vicerrector por Héctor Flores, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS).

Entre sus propuestas enumeró afianzar los vínculos de la universidad con el resto de la sociedad, una “modernización” de la relación alumno profesor y “hablar seriamente de la semipresencialidad y la virtualidad”, realizar un “plan maestro de obras” que contemple al predio de la tercer rotonda y “trabajar duramente para que el salto del alumno a la universidad no sea a un abismo”.

“Estoy terminando mi segundo periodo como decano y siento que tengo cosas para seguir proponiendo a la institución”, explicó Bulnes sobre qué lo llevó a pensar en el rectorado. Quien lo acompaña como candidato a vicerrector es Ariel Ochoa, doctor en Química que se desempeña en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF).

“Proponemos una gestión comprometida con una formación académica para los estudiantes, con el labor docente y también con impulsar la actividad científica de calidad”, enumeró. A su vez hizo énfasis en una universidad “que enarbole los valores de la sociedad, la libertad, la democracia, la transparencia en la gestión y el respeto a nuestra cultura”.

Financimiento y conflicto

Quien reciba el rectorado tras la gestión de Nieto Quintas no podrá evitar la reducción en el financiamiento a la universidad pública llevado adelante por el Gobierno Nacional. Tampoco los constantes paros docentes, que ya iniciaron este año de la mano de ADU. Ambos candidatos se mostraron abiertos al diálogo, reconocieron el problema de los fondos pero pusieron el límite en medidas como la toma de estudiantes a edificios de la universidad ocurrido el año pasado.

“Comparto como con la mayoría de los colegas que el presupuesto no es suficiente para las universidades nacionales y en la nuestra en particular tampoco lo es. No podría hablar de una reducción de presupuesto, porque la reducción se produce por la devaluación de la moneda, no por términos nominales. Las partidas que han sido asignadas a la universidad, aprobadas por el congreso, son las que han llegado”, opinó el decano Bulnes. Como problemas reconoció que se producen atrasos en la llegada de fondos. “Hay que mantener algunos en reserva para que la universidad no detenga sus actividades principales”, apuntó.

Sobre las medidas de fuerza indicó que “son totalmente válidas, respetables, son constitucionales, tienen todo el derecho a expresarse”. Y en cuanto a las tomas indicó que “desde hora cero hay que sentarse a dialogar, para no cercenar los derechos de los trabajadores pero con mucho cuidado a la institución y estudiantes”.

“Lo que sucede es que cada vez valen menos los fondos por una cuestión inflacionaria y las corridas cambiarias. Es difícil importar equipos y el aumento de los servicios públicos también le ha tocado a la universidad como a cualquier familia”, explicó Moriñigo, ya dentro de la administración universitaria. “Es importante la agilidad y la experiencia en la gestión para que ese dinero alcance”, afirmó como ventaja.

Moriñigo aseguró que está dispuesto a mantener diálogo con el sector docente y no docente y “pelear por un mejor salario para nuestros trabajadores en los ámbitos que tenemos representación como en el consejo de rectores".

También se expresó a favor de las protestas “pero hay un límite, con nuestra casa es complicado meterse. Cuando empezaron a radicalizarse ciertos reclamos, hubo peleas entre nosotros, atraso en el cobro de los salarios y muchos alumnos tuvieron que volver a sus hogares. Una universidad cerrada es triste. Esperemos que este año y el próximo sean tranquilos”.

Por último, ambos candidatos calificaron de positiva la gestión del rector saliente. "La universidad ha crecido académicamente, han hecho obras muy importantes", aseguró Bulnes. "Hemos trabajado bien, ha habido una paz social excelente y nos deja una universidad ordenada y en buena relación con el ministerio en Buenos Aires y hasta fuera del país, como sucedió con la integración al Grupo Montevideo", agregó Moriñigo. Consultado por El Diario, el rector Nieto Quintas expresó que apoya la candidatura de Moriñigo.

El próximo martes 16 cierran las listas de candidatos. Las elecciones, en las que también se renuevan los decanatos de cada facultad, están previstas para el miércoles 12 de junio. Las nuevas autoridades asumirían el 17 de setiembre.