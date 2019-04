George R.R. Martin aseguró que “no es el final de Game of Thones”

George R. R. Martin, el autor de Game of Thrones, no sabe por qué la serie de HBO llega a su fin. El escritor que creó a Westeros y sus muchos habitantes piensa que la octava temporada no debería ser la última tanda de episodios.

El creador de los libros Canción de Hielo y Fuego le dijo al medio especializado The Hollywood Reporter que "no debería ser la última temporada, pero aquí estamos. Sé que es un final de la serie, pero para mí no lo es. Todavía estoy muy metido en escribir los libros. Vimos que hay otros cinco programas de secuela en desarrollo. Creo que vamos a andar dando vueltas por Westeros cuando todos los demás se hayan ido".

Los "programas--secuela" que menciona Martin incluyen una precuela que estará protagonizada por Josh Whitehouse y Naomi Watts y transcurrirá miles de años antes de los eventos de Game of Thrones. De cualquier manera los fanáticos de estas historias esperan que Martin termine los dos libros finales, The Winds of Winter y A Dream of Spring.

Mientras tanto, los guionistas de la serie explicaron en estos días cuán diferente será el final televisivo con respecto a los libros, y cómo trabajaron con Martin para asegurarse de que ambos mundos sean igualmente relevantes para el público. El show de HBO se basa en A Song of Ice and Fire, pero alrededor de la quinta temporada el programa empezó a ir más allá de las novelas.

"La preocupación era que los libros podían ser un spoiler para la gente, pero en buena medida eso no sucedió", le dijo David Benioff (co-creador de la serie junto a D. B. Weiss) a Entertainment Weekly. "Ahora que la serie está más allá de los libros, es el programa el que puede arruinarle las novelas a la gente".

A pocos días del estreno de la octava temporada, este domingo 14, los creadores siguen sin soltar detalles sobre el final, aunque echan algo de luz sobre el trabajo realizado junto a Martin. Benioff señaló que junto al autor decidieron no revelar las diferencias exactas entre las novelas y la serie, para que los fans pudieran disfrutarlas por separado.

"Más allá de que la necesidad nos empujó hacia adelante, para Martin es bueno que el programa se haya vuelto tan diferente en temporadas recientes: viéndolo, la gente no tiene manera de saber qué aparecerá y qué no en los libros", agregó Weiss, quien además señaló que ellos no tienen conocimiento de lo que vendrá en los libros de la Canción de Hielo y Fuego.

El volumen más reciente de la serie, Danza de dragones, apareció en 2011. Martin ya confirmó que sigue trabajando en los últimos dos libros, pero sin mmayores detalles: en diciembre de 2018 escribió en su blog que "No será mañana, no será la semana próxima, pero habrá un final para A Song of Ice and Fire".

Página 12