Piden comprar 10 micros sin fijar montos y que los pague el próximo intendente

Otra incongruencia tiñe a Transpuntano y al Municipio. El bloque oficialista "San Luis Somos Todos" pidió introducir en el orden del día de ayer, en el Concejo Deliberante, un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir deuda para comprar 10 colectivos para la firma de transporte comunal. El pago sería con cheques diferidos a doce meses, lo que endeudaría al próximo intendente. Además, el oficialismo solicitó el tratamiento sobre tablas, es decir saltear todo análisis de las comisiones y dejar que el Municipio compre colectivos sin especificar montos de inversión, ni tipo de unidades que adquirirán, ni a qué empresa, ni desde cuándo se pagarán, es decir un "cheque en blanco" para el jefe comunal Enrique Ponce. Sin embargo, el proyecto pasó a las comisiones y su tratamiento sobre tablas fue rechazado por 7 votos negativos de la oposición contra tres positivos del oficialismo y tres abstenciones de Cambiemos y del presidente Juan Domingo Cabrera.

Casi al final de la sesión que duró unas 3 horas y media, el concejal Federico Cacace pidió incluir en el orden del día un proyecto para comprar 10 colectivos para Transpuntano. La justificación del documento de tan solo una hoja de extensión detalla que es una "necesidad la adquisición de nuevas unidades en virtud de que debe llevarse adelante una constante renovación de la flota de transporte de la empresa" y se funda en la "ampliación demográfica de la ciudad y la necesidad de sostener la adecuada y efectiva prestación del servicio". Y a continuación describe la modalidad de pago, pero no especifica el costo que significará para la gestión del intendente Enrique Ponce que terminaría su mandato dejando una deuda a su sucesor.

"Este proyecto ni siquiera fue presentado por el Ejecutivo. Ya es un papelón que las autoridades de la empresa no vengan a dar explicaciones. Habían dicho que si recibían los subsidios reducirían el costo del boleto. Se esconden y no dan explicaciones", lanzó la concejal por el Frente Unidad Justicialista, Daniela Serrano. Tildó al proyecto de "un manotazo de ahogado" y preguntó si el resto de las hojas del documento se habían volado con el viento porque solo contenía una página.

Su compañero de bloque, Cabrera, recordó que la empresa tiene 15 unidades que no están en la calle. "Quisiera saber quién fue el 'cráneo' que compró 10 colectivos que usan un combustible que supera el presupuesto de Transpuntano y por eso no los usan. Lo único que les pido es que compren bien, de manera coherente y a conciencia", explicó y agregó que aún no arreglan las 5 unidades ecológicas, "tenemos 15 coches parados".

Cacace manifestó a El Diario que esta compra es parte de la "continua renovación y mejora del parque automotor de la empresa" y que es un aporte que se le hace a Transpuntano "que va de la mano del cumplimiento del acuerdo del boleto estudiantil y jubilado gratuito".

"El Municipio está cubriendo los 3.400.000 pesos por mes con respecto al subsidio de la tarifa que sancionamos en febrero, es decir la diferencia entre los 22 (precio actual) y los 25 pesos (costo pedido)", dijo y calculó que con la compra de los colectivos cubrirían el importe que el Municipio le debe pasar a la empresa en concepto de los boletos gratuitos.

La presidente de la Comisión de Transporte, Ayelén Mazzina contó que en su bloque se sorprendieron con el pedido de ordenanza porque no tenía una documentación económica y "más allá de todo no soluciona la situación actual de los trabajadores. Si el Ejecutivo pide tomar un préstamo quiere decir que tiene plata", afirmó.

"Creo que sería mejor revisar el estado de las unidades, cambiar las cubiertas, por ejemplo. No hay combustible, la situación de los trabajadores es crítica, entonces hay que tomárselo con más seriedad, pero quizás ahora sí logremos que las autoridades tanto de la empresa como del Municipio vengan a justificar la compra y nos escuchen", advirtió.

Agregó que la empresa está en crisis por muchos motivos y uno de ellos es la falta de cumplimiento de las ordenanzas vigentes, que en este caso es la financiación de los boletos gratuitos. "Es una política pública del intendente, tiene que pasarle el monto total del dinero a la empresa y eso no está sucediendo, entonces cualquier explicación que me digan de dónde va a salir el dinero, a las palabras se las lleva el viento, porque nosotros no tenemos ninguna documentación respaldatoria para poder decir si es verdad o no", comentó y recordó que durante las reuniones que tuvieron con la empresa para evaluar el último aumento de boleto, el ex presidente de la firma no supo contestar si recibía o no el 100 por ciento del subsidio. "Si no sabe es porque ese dinero no está llegando", dedujo.

Mazzina consideró que éste, no es el momento para pensar en comprar más colectivos "es darle una solución al vecino que no es la óptima. Primero porque la discusión no son los colectivos en sí sino resolver los problemas de los trabajadores, poner a la empresa en condiciones y después nosotros evaluaremos la compra de más colectivos. Esto claramente es querer darle algo al usuario y a la ciudad que no es la respuesta que están esperando", concluyó.