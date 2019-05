San Luis, una ciudad que cambió pero que aún debe modernizarse

La ciudad de San Luis cambió mucho, pero aún se enfrenta al desafío de modernizarse. A partir de enero de 2021, cuando se haga efectiva la ordenanza que obliga a soterrar todos los cables aéreos que hoy contaminan la visual de los puntanos, empezará un proceso de cambios. En los próximos años también se tendrá que decidir que pasará con los locales nocturnos y se llegará a un punto culminante cuando se ponga en práctica el nuevo Código de Planeamiento Urbano, que el Ejecutivo Municipal envió al Concejo Deliberante para que se apruebe durante este año.

El cuerpo legislativo de la capital aprobó el 5 de mayo de 2011 la ordenanza 3222 -por 10 votos a favor y una abstención- que estableció el cableado subterráneo en toda la ciudad de San Luis. Y desde abril de 2017 el Municipio ya no autoriza más obras con cableado aéreo. La ciudad necesita regularizarlo porque en los últimos años las empresas de electricidad, telefonía e internet fueron sobrecargando hasta cubrir el cielo puntano con una maraña de líneas negras, que además de quitarle belleza, son una promesa constante de peligro y accidentes.

La única ciudad del país que nació “libre de cableado exterior” fue La Punta y la diferencia con la capital puntana es abismal: Al tenerlo subterráneo brinda mayor seguridad ante posibles accidentes viales o naturales a los vecinos, porque evita los posibles daños; no como el aéreo que corre un peligro permanente por la circulación de camiones y maquinaria vial. Esta modificación, además de generar un mayor atractivo a la vista, despejaría el paso en las veredas que en San Luis son especialmente angostas.

La arquitecta Irene López, que se dedica a estudiar en profundidad el ordenamiento territorial, señaló que “sobre el soterramiento del cableado soy muy pesimista porque las empresas involucradas no están reguladas y es muy difícil ejercer un control eficiente para que lo hagan. Todo lo que es mediante cables de fibra óptica no está regulado y el sistema aéreo se hace en toda la provincia. Y cuando en algún momento pude incidir en este tema fue muy complicado lograr que las empresas acataran esa disposición, entre otras cosas porque implica un alto costo de instalación y de mantenimiento. Sinceramente no sé si se logrará en el centro de la ciudad”.

López indicó además que “el principal problema de la capital de San Luis es el transporte y está claro que no ha dado resultado todo lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que hizo el Municipio respecto a las peatonales y semipeatonales es un buen paso hacia un ordenamiento, pero todavía falta mucho. Todavía hay que quitar más la afluencia de vehículos al casco céntrico. Y para que se reduzca hay que crear algo importante en los alrededores, que sea accesible y donde se pueda hacer una transferencia de las personas que se trasladan sin tener que hacerlo con sus vehículos particulares”.

Para transportarse por la ciudad, el experimentado arquitecto Hugo Larramendi propuso lo que ya se hace en otras partes del mundo: “Los automóviles se están reconvirtiendo en eléctricos y para circular por los microcentros urbanos se utiliza el servicio urbano de colectivos. Que debe ser eficiente, con la última tecnología incorporada y confortables. Si todo eso ocurre se puede descargar la cantidad de vehículos que transitan diariamente por la ciudad y volverían a ser espacios de uso público, donde la gente se mueva, se junte, haga todo tipo de intercambios y no sufra ningún tipo de contaminación y tampoco se vuelve peligroso”.

También propuso "el desarrollo del Gran San Luis o el San Luis Metropolitano" porque según explicó "permitiría estudiar, coordinar y operar con el resto de los municipios un sistema orgánico mayor. Con este enfoque creo que hay que animarse a repensar la ciudad. Que no lo debe hacer una persona, porque no hay nadie que esté iluminado y tenga toda la razón. Hay que hacerlo entre todos y debe ir más allá de los límites de una profesión o algún interés político".

Larramendi indicó que “la autovía Eva Perón proporciona la posibilidad de generar la conexión de toda la ciudad y ser la vía de entrada y salida, a través de un transporte central. Y en ese recorrido cada tantos metros se podrían ofrecer estaciones y hasta allí llegar los servicios de colectivos urbanos e interurbanos para hacer las distintas combinaciones. Esto obligaría a repensar el sistema de transporte público, acompañarlo con unidades modernas donde el boleto tenga una duración de tiempo que le permita al pasajero que viene de La Punta bajarse allí y subirse a otro colectivo que lo deje en el hospital o en Terrazas del Portezuelo, por ejemplo”. Y agregó que “esto permitiría tener estaciones intermedias y transformaría a ese corredor en una gran estación central de transporte”. La arquitecta López coincidió en que “esa es una buena posibilidad, pero habría que ver dónde la gente podría dejar sus vehículos y para eso habría que pensar en nuevos espacios de estacionamiento”. Pero según su opinión la zona que debería revisarse es la traza de la ruta nacional 147 porque “el tránsito de camiones por esa arteria es incesante y afecta a una extensión muy grande de la ciudad. Ese es un conflicto grave, igual que el colapso que se genera a distintas horas en el centro”. Como ejemplo de intervenciones que generaron un impacto muy beneficioso para la ciudad y que se hicieron en el último tiempo en el espacio urbano destacó “la creación del Parque de la Naciones y el complejo de Terrazas del Portezuelo. El parque es hoy el pulmón verde más importante que tenemos, mientras que Terrazas vino a reemplazar un basural y una zona de indigencia y marginalidad que parecía increíble que se pudiera rescatar”.