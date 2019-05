Agrozal, donde el maíz se detiene para tomar impulso

En las oficinas de la Agrozal, los funcionarios terminan de sacar cuentas y definir valores. Como si fuera un tetris, tratan de acomodar los números para poder ofrecerles a los productores locales las mejores tarifas posibles para sus cereales ante el reciente comienzo de una nueva cosecha gruesa.

Cada vez que llega el momento más esperado de la campaña agrícola, la plataforma logística del Gobierno de San Luis abre sus puertas de par en par, comunica sus condiciones comerciales e invita a los agricultores a operar con ellos, siempre con un doble propósito: apoyar al sector agropecuario puntano con mejores precios por sus cultivos y, al mismo tiempo, darles valor agregado a los granos dentro de los límites de la provincia.

Después de poner toda su infraestructura a punto, en el predio de la empresa estatal ya están a la espera de la llegada de los primeros camiones de maíz que pongan a funcionar toda esa parafernalia que la Provincia construyó en el 2010, pero que recién tomó un rumbo más certero a principios de 2016.

Es que la Agrozal fue pensada “con una visión estratégica para dar soluciones logísticas a la industria y la producción local que, por estar ubicada lejos de los puertos y de los centros de consumo, tiene desventajas con respecto a otras zonas del país”, introdujo Sebastián Lavandeira, el responsable de la Secretaría de Estado San Luis Logística, que es el área gubernamental que tiene a cargo esta particular función.

Actualmente, la planta opera bajo la figura de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM) y está emplazada dentro del terreno de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), donde la Autopista de las Serranías Puntanas se cruza con la ruta Interfábricas en las afueras de Villa Mercedes.

El funcionario sostuvo que la plataforma funciona como una especie de "puerto seco", donde intentan sacarle provecho a lo que en principio podría ser una desventaja: la ubicación de la ciudad. Porque si bien es cierto que está lejos de los principales destinos, como Rosario o Buenos Aires, la localidad está en el centro del corredor que atraviesa el país de este a oeste.

Por eso, como parte de ese polo, la Agrozal cumple el mismo cometido pero apuntando específicamente al sector agropecuario y la producción primaria de San Luis, sobre todo para acoger el gran crecimiento agrícola que ha experimentado la provincia en las últimas décadas. “Hay censadas unas 700.000 hectáreas que muestran el potencial de la actividad en nuestro territorio”, añadió Lavandeira.

Con esa misión, la conducción de la planta ya hizo oficiales las condiciones para la actual campaña, a pocos días de que empiece el momento más álgido de la cosecha.

Todos los beneficios y servicios están nuevamente orientados al maíz, de dos formas diferentes: en primer lugar, con la compra de los granos a un precio que es entre 5% y 10% superior a los que oferta el mercado. Y, en segundo término, con un gran paquete de servicios que van desde el acopio del cereal hasta los diferentes procesos que se necesitan para acondicionar los granos, a un costo que también es mucho más conveniente para los productores que tienen sus campos en la provincia.

Una cosecha no tan récord

Aunque en muchos establecimientos, ya se ha levantado la producción de maíces y sojas sembrados de forma temprana, el momento más álgido de la cosecha aún no ha llegado. El jefe del programa Logística Agropecuaria, Alejandro Marín, y el responsable del subprograma Inversiones Agroindustriales, Eduardo Riveros, estiman que esa temporada arrancará aproximadamente en unos diez días, siempre en función de cómo intervenga el clima y si las lluvias no retrasan el ingreso de las maquinarias a los lotes.

Cuando eso suceda, la relativa tranquilidad que se vive hoy en los pasillos y sectores de la Agrozal mutará hacia jornadas de mucha e intensa actividad, en las que los horarios de atención prácticamente se extienden al día completo y en las que "no existen feriados" que detengan la marcha, como planteó Riveros a modo de ejemplo.

Todavía reinaba esa calma cuando los dos funcionarios oficiaron de guía para la revista El Campo en una pequeña recorrida por el lugar.

Ambos fueron muy claros con las expectativas de rindes que pueden darse en el suelo puntano. Porque aunque los pronósticos nacionales hablan de una cosecha que será récord, en San Luis el panorama no es tan esperanzador y algunos eventos climáticos limitaron bastante las pretensiones de los productores.

Por eso, creen que los rendimientos no serán tan superiores a los de la campaña pasada, cuando la sequía complicó muchísimo la implantación y el crecimiento del cereal y la oleaginosa. "La cosecha récord se ha dado más en la zona núcleo. Aquí, principalmente en nuestra área de influencia, viene complicada porque ha habido sequía y muchos eventos de granizos. Incluso, nos han llegado muestras de que las calidades son regulares. Creo que vamos a tener una situación bastante parecida a la del año pasado”, explicó Marín.

No obstante, confían en el potencial de la agricultura local. A tal punto, que pretenden adquirir en la actual temporada 10.000 toneladas de maíz, provenientes de los productores desde todos los puntos de la provincia.

No existen grandes requisitos para proveer a la plataforma logística, salvo el de estar inscriptos en el Registro de Operadores de Granos y tener todas las habilitaciones y cuestiones impositivas al día. Eso sí, la prioridad la tienen los pequeños y medianos agricultores que no manejan grandes volúmenes y, por ello, no pueden conseguir mejores condiciones de negociación con los acopiadores o los fletes.

Porque como dependencia del Estado, la planta no solo se rige con una lógica empresarial (eso no quiere decir que no busquen rentabilidad), sino que también los mueve una fuerte vocación de servicio. "Lo que buscamos es que darle beneficios a los productores puntanos", insistió Lavandeira y resaltó que esa fue justamente lo que no hizo la plataforma entre el 2010 y el 2015, cuando estuvo concesionada a Compañía Argentina de Granos.

Con todo el cereal que comprará, la empresa abastecerá a grandes fábricas que están instaladas en la provincia, como Diaser (está emplazada en la ZAL) y Glucovil, y otros criaderos y feedlots como Yanketruz, Ser Beef y Tingombú. Es ahí donde se cumple ese objetivo de darle valor agregado a los granos de la producción primaria, mientras que las industrias también tienen la ventaja de poder comprar materia prima con un gasto casi nulo en fletes y tener stock disponible y cercano ante cualquier emergencia.

Hace unos días, Lavandeira y su equipo recorrieron el predio de ocho hectáreas para verificar que toda la infraestructura estuviera lista y a la altura de las condiciones que pretenden ofrecer. El resultado fue positivo, y Riveros asegura que el complejo "tiene un estado óptimo. Es una planta modelo, muy moderna. Mientras estuvo concesionada a una empresa privada estuvo bastante abandonada, pero al volver a manos del Estado, se puso en valor y está perfecta”.

Sus silos tienen una capacidad operativa de hasta 45.000 toneladas, con una fluidez notable en la carga y descarga de los transportes, una de sus principales virtudes. En el caso de los camiones, por ejemplo, pueden sacar hasta 200 toneladas por hora, es decir unas 70 camionadas por día.

De hecho, el proceso desde que un transporte cruza el umbral de entrada del predio hasta que puede retirarse con su tráiler vacío, no demora más que quince minutos. En ese lapso, la carga es pesada, y un calador hidráulico toma una muestra de los granos que se analiza en el laboratorio para determinar su calidad y si debe pasar o no por una etapa de acondicionamiento.

Más que un depósito

Es que hay otra pata fundamental en el funcionamiento de la Agrozal, que no solo opera como un centro de acopio del cereal, sino que está dotada de todas las máquinas necesarias para darle a los granos el estado ideal que requiere el mercado.

"El maíz debe estar libre de insectos, con humedad al 14% como máximo, un Grado 2 (está en condición de ir a cámara), y solo el 1% de cuerpos extraños. Así debería llegar. De lo contrario, se le brindan los servicios necesarios para el acondicionamiento", detalló Marín.

Así, en el caso de que el maíz tenga exceso de humedad, realizan un secado, que en esta campaña hasta costará 2,2 dólares por tonelada. Si, en cambio, en el control detectan la presencia de insectos, proceden con una fumigación, que tiene un precio de 3,3 dólares por tonelada. La misma tarifa rige para la zaranda, el proceso que se efectúa cuando hay cuerpos extraños entre los granos

Los análisis del laboratorio también permiten detectar la presencia de otro enemigo peligroso del maíz, que son las micotoxinas, hongos que provocan pérdidas enormes y un gran riesgo para la salud del ganado que lo consume. Esos estudios tienen un costo de 1,1 dólar por tonelada.

En el caso del acopio, los silos de la plataforma pueden almacenar hasta 6.000 toneladas durante prácticamente un año, hasta que los propietarios decidan retirarlos y darles utilidad.

El resto de las tarifas de los servicios también están expresados en la moneda norteamericana y son: 2,75 el pesaje por camión; 0,88 mensual el almacenaje; 13,2 por vagón la asistencia ferroviaria; 33 por camión el estacionamiento en la playa, 3,3 la mezcla; y 2,2 la aireación.

Todos esos precios están vigentes desde el 1º de abril y permanecerán congelados al 31 de agosto. Pero además, a los productores que residen en la provincia de San Luis, la Agrozal les realiza un 10% de descuento.

Esos valores, aún sin la rebaja a los locales, están por debajo de los que manejan otras plantas que están en el sur de Córdoba, donde por lo general los agricultores locales llevaban a mejorar el estado de sus cosechas. Ni hablar si se lo compara con los del puerto de Rosario, donde además tienen un costo de flete mucho mayor y el productor, a la distancia, queda atado a la voluntad de las empresas que allí operan.

Esa es, sin duda, la ventaja principal para quienes llevan sus granos a la Agrozal. El traslado siempre representa un gran costo que impacta directamente en la rentabilidad del productor, más aún cuando el precio del combustible no para de crecer. “Las distancias se acortan y tenés un flete corto competitivo porque está más cerca del campo”, explicó Rivero.

Las puertas abiertas

Esta es la tercera campaña gruesa en que la plataforma pone a disposición su paquete de servicios, desde que la gestión de Alberto Rodríguez Saá la devolvió a las manos del Estado. A la bonanza de la cosecha de 2017, le siguió un 2018 más complicado que le dio experiencia a la conducción de la planta.

En ese breve historial, más de 400 productores eligieron a la empresa para darle un rumbo certero a sus cereales. Eso le permitió a la planta autoabastecerse y mantener un staff estable de quince empleados que le ponen cuerpo y alma a la llegada de la cosecha.

"Desde que empezamos, cada vez más productores son los que se muestran interesados en acceder a estos beneficios. Aún así, queremos que sean más, porque muchos todavía no saben de estas posibilidades o quizá tienen dudas", expresó motivado Lavandeira.

Riveros coincidió en el concepto y remarcó que el predio tiene sus puertas abiertas para que los que integran el campo puntano, se acerquen, consulten condiciones y encuentren las mejores opciones para su producción.

Mientras se asoman las plantas desde el suelo, las cosechadoras se preparan para entrar a los lotes, y los productores rezan por los mejores rendimientos, en la Agrozal aguardan por el maíz, que hará una pequeña pausa para tomar aún más impulso.