Julián Berca se consagró campeón nacional en Mar del Plata

De semana podía ser su consagración. Cuando llegó el momento de largar la final lo confirmó. Julio Berca, el atleta mendocino, que hace un año entrena diariamente en el Ave Fénix de Juana Koslay, se consagró campeón argentino de 110 con vallas en el Campeonato Nacional que se realizó en Mar del Plata el fin de semana.

“Es una alegría impresionante porque no me lo esperaba. El año pasado quedé primero en los Binacionales y después vino la mudanza a San Luis, el estudio (actualmente cursa la carrera de Biotecnología en la Universidad Nacional de San Luis), y un entrenamiento fuerte que me llevó a superarme”, contó Julián.

Pedro Nadal, el entrenador del joven atleta, se mostró “muy conforme” con la performance de Berca a quien le destacó la entrega total para el entrenamiento y el profesionalismo, pero también resaltó que “el logro es en gran parte por las condiciones de entrenamientos con los que contamos desde la inauguración del gimnasio del polideportivo Ave Fénix”.

El atleta mendocino cruzó la meta, con una marca de 14’’96 centésimos, para llevarse la gloria y actualmente es uno de los dos corredores de esa edad (junto al bonaerense Daniel Moreta), que corre por debajo de los 15 segundos.

Además de Julián, compitieron Valentina Polanco (18) que lideraba la final hasta que sufrió una caída por tocar una valla, Andrés Orozco en lanzamiento de disco con una buena performance, Tomás Páez en 400 con vallas y Ever Illesca en 200 y 400.