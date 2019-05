De a poco, los comercios de la ciudad eligen el horario corrido

Algunos locales ya adoptaron esta modalidad. Aseguran que tienen hasta un 40 por ciento más de ventas y que ahorran mucho en gastos de transporte.

Poco a poco, los comercios del centro puntano optan por no cerrar durante la siesta e implementan el horario de corrido, como sucede en las ciudades más grandes del país. Así lo pudo comprobar El Diario de la República en un relevamiento que hizo en el centro de la ciudad de San Luis. Si bien la tendencia todavía no es generalizada, en algunos locales ya adoptaron esta modalidad. Los propietarios y los trabajadores del rubro aseguran que tienen hasta un 40 por ciento más de ventas y que se evitan gastar en pasaje de colectivo y combustible.

Mónica Poncio, dueña de "Todo Resuelto", un negocio ubicado en Colón y Bolívar, destacó que hace cuatro años decidió esta iniciativa y precisó que al principio les costó porque los clientes no estaban acostumbrados a que un negocio estuviera abierto a la siesta. "Fue una prueba piloto. Estuvimos hasta seis meses inactivos en el horario de 14 a 16. Una vez que se enteraron cómo trabajábamos nos empezó a ir mejor", comentó Poncio, quien agregó que esta modalidad tienen más beneficios que desventajas para el consumidor.

"El cliente sale de trabajar a la siesta y viene más relajado. Puede estacionar tranquilo y se evita tener que perseguir a los que te dan el ticket", dijo la dueña de "Todo Resuelto" y expresó que en enero y febrero no aplica el horario de corrido porque no hay movimiento en ese horario. Además, resaltó que para los comerciantes y los trabajadores también es redituable. "Nos evitamos hacer dos viajes más para venir y eso significa un gasto menor en transporte y combustible en el caso de tener vehículo, como también disminuimos el consumo de luz", señaló.

Poncio manifestó sus ganas de que más negocios se sumen. "San Luis ya tiene movimiento de ciudad, dejó de ser un pueblo que duerme la siesta y, si se generalizara esta modalidad, tendríamos más clientes y todos nos beneficiaríamos", comentó la comerciante y destacó que si hoy tuviera que cerrar en el horario de 14 a 16 perdería el 40 por ciento de las ventas. "No hay ninguna contra en trabajar en ese horario. Más de uno se sorprende al ver que las puertas están abiertas", dijo.

María Soledad Douglas Price, dueña del local de ropa "Monamour", ubicado en San Martín entre Belgrano y Ayacucho, afirmó que junto a su hermana en setiembre del año pasado decidieron hacer una prueba piloto de seis meses. "Empezamos de a poco y nos fue bien. Notamos que a la siesta hay movimiento y que la gente necesita este horario. Por eso decidimos abrir de 9 a 21. Muchos dejan a los chicos en la escuela o salen del trabajo. Ahí aprovechan para probarse tranquilas la ropa y no andan a las apuradas", dijo Douglas Price, quien aseguró que, al igual que en "Todo Resuelto", el horario de corrido les permite hacer una diferencia en las ventas.

"Trabajamos mucho en esa franja horaria. Fácil, un cuarenta por ciento más de ganancia tenemos. Aparte nos evitamos cuatro pasajes en transporte y los clientes no tienen que esperar hasta las cinco que abra el negocio. Yo les diría al resto que se animen a romper los patrones, que prueben", manifestó la dueña del local.

"El Artesano", un taller de zapatos, que está en 9 de Julio entre San Martín y Chacabuco, desde hace quince años que implementa la jornada extendida. "Somos casi los precursores", dijo Gabriel Benítez, propietario del local, y destacó que lo hicieron porque vieron la oportunidad de vender más.

"Por esta zona transita mucha gente y en todo momento. Decidimos ofrecerle está comodidad a los puntanos, aparte tenemos una escuela cerca, la ex Casa de Gobierno y el Poder Judicial", expresó Benítez. También resaltó que uno de los factores que influyó en su decisión fueron los costos de traslado. "Vivimos en la ciudad de La Punta. Si bien tenemos auto para movilizarnos, no le encontramos sentido llegar y no descansar porque en dos horas hay que volver. Aparte tenemos mucho trabajo y no podríamos cubrirlo si no tuviéramos esas horas", señaló.

Al igual que en los casos anteriores, el comerciante aseguró que atender durante la siesta le resulta rentable. Dijo que con este horario tienen un 20 por ciento más de clientes. "Hacemos una gran diferencia económica. Salimos beneficiados nosotros y los consumidores. Todos quedamos contentos", dijo y agregó que espera que otros locales de la ciudad se sumen a esta modalidad.

Otros de los comercios que se sumó al horario corrido es la librería "Galerna", ubicada en Rivadavía, entre 9 de julio y 25 de mayo. Enzo Motura, vendedor del local, comentó que la mayoría de los clientes son los que dejan a los chicos en la escuela o hacen tiempo para volver a trabajar. "Les queda cómodo, tienen tiempo de comprar sin andar a las apuradas y se ahorran el pasaje del colectivo", mencionó.

Manifestó que tienen más ventas a la siesta y pueden hacer unos pesos más. "Somos tres los que trabajamos. Abrimos de 9 a 21 y nos queda tiempo de ocio a todos. Salimos temprano y podemos dedicarnos a la familia. En enero y febrero no tenemos ese horario, pero en el resto del año nos mantenemos firmes. Tienen que animarse otros locales", aseguró Motura.

La visión de la Cámara

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Jorge Moyano, ve con buenos ojos la incipiente tendencia que empieza a arraigar en la capital provincial, aunque señaló que aún quedan varias cuestiones por ajustar.

"La idea es buena, pero tiene que haber un pacto generalizado", señaló, y dijo que para que el horario corrido sea viable es necesario que también se acoplen los bancos y, en lo posible, también las dependencias gubernamentales.