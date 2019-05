Los ciclistas Koren y Durasek, suspendidos por dopaje

Dos ciclistas en activo, el esloveno Kristijan Koren y el croata Kristijan Durasek, fueron suspendidos de manera inmediata y provisional por su implicación en el escándalo de dopaje sanguíneo Aderlass, anunció este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El esloveno Borut Bozic y el italiano Alessandro Petacchi, ya retirados, también están implicados, según la UCI.

Koren (de 32 años), compañero en el equipo Bahrein del italiano Vincenzo Nibali, participaba en el Giro de Italia, donde el martes ocupaba la 47ª posición. Durasek, del UAE Emirates, corría el Tour de California.

Según el diario organizador del Giro, La Gazzetta dello Sport, que cita "fuentes próximas al caso", Koren y Bozic (de 38 años) estarían afectados por hechos que se remontan a las temporadas 2012 y 2013.

El esloveno corría entonces para el Cannondale y Bozic, que tiene 21 victorias en su palmarés (entre ellas una etapa de la Vuelta a España 2009), vestía los colores del Astana.

Durasek (de 31 años) estaría implicado en hechos más recientes. Durante su carrera tiene el triunfo en la Vuelta a Turquía de 2015 como principal éxito.

El caso, que gira alrededor del médico alemán Mark Schmidt, detenido el 27 de febrero en su consultorio de Erfurt (Alemania), afecta a 21 deportistas de ocho nacionalidades y de cinco deportes diferentes, según el anuncio de la Fiscalía de Múnich el 21 de marzo.

En el ciclismo, dos corredores austríacos, Stefan Denifl y Georg Preidler, fueron los primeros en verse salpicados por el escándalo.

El nombre de Petacchi, que cuenta 48 victorias de etapas en grandes rondas en su palmarés (22 en el Giro) había sido citado el martes por la prensa.

El italiano, que rechazó las acusaciones, está ahora en el punto de mira de la UCI por un potencial "uso de métodos prohibidos".

Petacchi, que se retiró en 2015, trabaja como comentarista para la televisión pública italiana (RAI), para la cual seguía el Giro antes de ser provisionalmente apartado.

"Para nosotros no cambia nada", reaccionó el miércoles el director de Raisport, Auro Bulbarelli.

"Pero ante estas acusaciones es justo que Alessandro tenga la oportunidad de evaluar la situación con su abogado. Estimamos que es apropiado que se tome unos días libres para clarificar todos los detalles de esta historia", afirmó.

Petacchi corrió el Tour de San Luis en 2014 con el equipo belga Omega Pharma-Quick Step. Sin embargo, durante la segunda etapa se vio obligado a abandonar la competencia por molestias estomacales y fiebre.

El velocista hizo declaraciones al diario francés Le Monde en las que negó las acusaciones. "Nunca he visto al doctor Schmidt, no le conozco. No he estado nunca en su consulta de Alemania o de cualquier otro sitio. Nunca me he practicado transfusiones de sangre. Y no tengo ni idea de por qué mi nombre aparece en esta investigación", explicó.