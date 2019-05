Alberto en Quines: “La campaña se hace luchando contra el hambre”

Como ya ocurrió en los actos de presentación de candidatos en Villa Mercedes, La Toma, Santa Rosa y San Martín, el Gobernador y postulante a la reelección por el Frente Unidad Justicialista ratificó esta tarde en el Club Unión Quinense su postura de continuar enfocando su gestión en los jóvenes y principalmente en las localidades del interior, para generarles oportunidades de estudio y trabajo.

“La ULP y sobre todo la Universidad de Oficios, que genera capacitación con inmediata salida laboral, tienen que estar en cada una de las ciudades de la provincia. Siga o no la crisis, vamos a traer las Universidad de Oficios a todas las ciudades del interior, haciendo convenios para que tengan salida laboral con las municipalidades, empresas, comercios, donde sea que se necesite un tipo de oficio los vamos a capacitar a los chicos para que no se tengan que ir, porque no hay nada más bonito para un joven que estudiar o trabajar cuando termina la secundaria en su pueblo, con sus familia, sus amigos, sus vecinos”, expresó Alberto Rodríguez Saá en el salón repleto de vecinos y militantes.

El primer orador del acto fue el candidato a vicegobernador del oficialismo, Eduardo Mones Ruiz que fue seguido por el candidato de la localidad a la reelección de la intendencia, “Paco” Macías a quien Rodríguez Saá le respondió en un tono animado: “Quines tiene un gran intendente que se mandó un pedido grandote y encima dice ‘alguien más quiere’ y yo me atajaba de atrás… Paco, pueblo de Quines, claro que vamos a pavimentar las calles, la de la estación, la del muro, la del hospital, pero me parece que te has quedado corto… porque hasta la calle del cementerio hay que llevarla hasta La Reina uniendo el pueblo, y completemos las obras de agua potable, cloacas, hagamos un gran centro cultural”.

Con respecto a la campaña, contó que se ha propuesto no hablar del presidente Macri porque “la gente ya sabe de qué se trata”.

“Nosotros vamos a hablar de lo que quiere escuchar nuestro pueblo, que no nos peleamos. Que hablamos de lo que vamos a hacer y que no prometamos cosas que no vamos a hacer. Nosotros no hablamos mal de nadie, somos sembradores de esperanzas… Cuando una familia pierde el trabajo, cuando no encuentran asistencia médica, cuando los chicos pierden la escuela se vuelve muy difícil y cuando no hay esperanza hay desesperación y la gente se llena de bronca. En San Luis, los dirigentes tenemos la obligación de sembrar esperanza, de que mañana va a ser mejor que hoy”.

Finalmente instó a los candidatos a seguir trabajando en una campaña que lucha contra el hambre, al lado de los que más lo necesitan, llevando esperanza. “Si faltan merenderos hay que poner más, vamos a aumentar la copa de leche en las escuelas, vamos a ponerla en los secundarios, que ningún niño de San Luis se vaya a dormir con la panza vacía. Y como dijimos en paz, con respeto y humildad”.



Este viernes el acto de presentación de candidatos del FUJ continuará en Tilisarao y el sábado en Quines.