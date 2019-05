Vecinos del norte de la ciudad pidieron más limpieza e iluminación

El Concejo Deliberante inauguró el segundo año del programa "El Concejo en tu barrio" con la primera sesión en la zona norte de la ciudad de San Luis. Ayer en el salón comunitario del barrio Jardín Aeropuerto en la esquina de Maestro González y Caseros. Allí los vecinos pudieron manifestar todos los problemas que sufren en sus diferentes barrios y los concejales emitieron varios proyectos de declaración que fueron enviados a las comisiones para su tratamiento.

Cerca de 100 personas asistieron a la primera sesión del Concejo en los barrios, pero pocos se acercaron al micrófono para contar las necesidades de su barrio. En general hubo un par de reclamos recurrentes, la terminación de la obra del canal de desagüe del Aeroferro, el pedido de iluminación de varias zonas del José Hernández, sobre todo en la escuela "Dr. Esteban Adaro" y en una canchita de fútbol, y la desinfección, desratización y mantenimiento de toda la zona.

"Estamos cansados de que nos marginen", dijo Mónica Méndez a El Diario. Expuso un reclamo que tiene 30 años. "Necesitamos que terminen de arreglar el canal de desagüe. Cuando estuvo -el ex intendente Daniel- Pérsico cometió el error de romper lo que estaba construido en hierro y cavaron con las máquinas, hizo la limpieza, pero con las lluvias, el agua se desbordó, entonces se empezó a comer tierra y a llegar más cerca de las casas, la mía está rajada por el agua", comentó Méndez. La queja no solo tiene que ver con las inundaciones que se producen, sino además por el olor a cloacas, las ratas y la basura que se junta ahí.

Afirmó que ahora la situación no cambió y que en la Intendencia de Enrique Ponce comenzaron un desagüe, pero no lo terminaron. "Son tres cuadras que faltan, nos dijeron que las iban a terminar pero todavía no pasó nada", dijo desilusionada.

Ricardo Alcaraz del barrio José Hernández explicó que el principal problema que tienen es la falta de iluminación. "Eso genera inseguridad. También necesitamos un lugar público para que los chicos jueguen, una plaza, por ejemplo. Queremos darles actividades para que aprendan a vivir de otra forma y se alejen de las drogas", contó.

Agregó que realizaron varios reclamos a Espacios Verdes, para que les hagan el mantenimiento, "pero el trabajo quedó a medias, no podan las plantas, dejaron los yuyos. Nos sentimos discriminados, porque cada vez que vienen a darnos una solución siempre es a medias nunca está bien hecha, seguimos igual".

El concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista, Roberto González Espíndola manifestó: "Creo que fue positivo volver a estar cerca del vecino, escuchar sus necesidades y sus ideas para mejorar, me queda algo marcado, es que muchos de los reclamos que hicieron ya fueron canalizados el año pasado en el mismo programa y no hubo una respuesta del Ejecutivo municipal". Afirmó que el acercamiento del Concejo sirve siempre y cuando haya una solución por parte del intendente.

"Es notable la ausencia de la Municipalidad en cosas que son básicas como desinfección, desratización, limpieza, transporte, luminarias, no están pidiendo obras faraónicas, solo vivir un poco mejor", resumió.