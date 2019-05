Se viene otra jornada de fútbol femenino

El predio de la liga de Villa Mercedes se prepara para recibir este fin de semana una nueva fecha correspondiente a la Copa UPrO de Primera División A y Primera División B del fútbol femenino.

En total se disputarán 9 partidos, de los cuales 3 serán de la mayor y 6 del Ascenso. Ambas categorías protagonizarán sus compromisos con una agenda dividida, entre sábado y domingo.

En la Primera A, abrirán mañana la 8ª jornada ATE II y Colegiales B, a partir de las 16:30. Y el domingo se medirán: Defensores del Este vs. Colegiales A (15:45) y Alianza A vs. Aviador Origone (17).

En tanto en la Primera B, mañana se enfrentarán por la 9ª fecha San José B con La Ribera y Sportivo Fraga ante Las Águilas, ambos encuentros desde las 16:30.

El domingo jugarán: Lafinur vs. Alianza B (15:45), Villa del Parque vs. Unión y Libertad (15:45), Pringles (J.D.) vs. San José A (17) y Belgrano (J.D) vs. Santa Rita (17).