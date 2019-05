Este jueves, Sol Puntano estará en la rotonda Torrontegui

Los puntanos que viven en la capital tendrán la oportunidad de acá hasta mediados de junio de proveerse de los productos de Sol Puntano y "Carnes San Luis". Y es que el Ministerio de Producción publicó el cronograma de visitas de las ferias itinerantes, que comenzaron la semana pasada y que tienen por fin acercar productos hasta un 20 por ciento más baratos a los distintos barrios.

En esta primera etapa las visitas serán lunes, miércoles y viernes, a partir de las 10 de la mañana. Estarán circunscritas solamente a la capital y contarán con el detalle de que los días lunes, solo habrá ofertas de "Carnes San Luis". "Es un tema de posibilidades de cosecha y producción por lo que los lunes no hay verduras", aclaró Ricardo Esteban, gerente de producción de "Carnes San Luis". "Es la capacidad de producción que tenemos. Y hay que tener en cuenta que es de San Luis. No buscaremos de otros lados para cubrir la demanda", amplió Claudio Grippo, gerente general de Sol Puntano.

Los cortes puestos a la venta incluyen bife ancho con hueso, bife angosto con hueso, asado surtido (por 2 kilos), bola de lomo feteada para milanesas, carne picada común, chorizos puros de cerdo, puchero común, chuleta de pierna de cerdo con hueso, costilla de cerdo y milanesas rebozadas de cuadrada.

En cuanto a las verduras, actualmente se comenzaron a ofertas las cosechas de estación (otoño-invierno) como acelga, espinaca, lechuga, brócoli y coliflor. La semana pasada también ofrecieron tomates, berenjenas y zapallo.

Sol Puntano no solamente ofrece las verduras de producción propia. En las ferias también tienen su lugar las familias a las que la empresa de capital estatal entregó parcelas y asesoró para cultivar y que incluyen tanto a argentinos como a bolivianos. A su vez la compañía lleva adelante la fabricación propia de vinos (Malbec, Cabernet, Merlot y Rosado), frutos secos como nueces, pasas de uvas y almendras, mermeladas y membrillo y hasta conservas de cebolla, aceitunas y pickles.

Sol Puntano comenzó con las ferias itinerantes la semana pasada. El miércoles visitaron el Club Trinidad, en el barrio 155 Viviendas al noreste de la ciudad y el viernes estuvieron en el Parque La Cerámica. Allí ofrecieron verduras de estación y se les sumó "Carnes San Luis", el plan del gobierno provincial para producir cortes de carne hasta un 20 por ciento más baratos que los precios de mercado.

La repercusión fue más que positiva por parte de los vecinos. Solo por citar un ejemplo, el primer día de feria vendieron 600 kilos de carne y el segundo 680, promediando cerca de 477 clientes. Solo contando los tickets que computaron entre carnes y verduras de Sol Puntano y "Carnes San Luis" (sin contar a los productores familiares) llegaron a 600 tickets en total, lo que podría suponerse que alcanzó a 600 familias.

"En la primer feria se duplicó lo de la prueba piloto, que se realizó en la plaza Rayito de Sol. En la segunda feria hubo hasta un 30 por ciento más de movimiento", detalló Grippo.

El camino inicial de la oferta directa a los vecinos comenzó hace más de un año, cuando la compañía comenzó con ferias en el predio de la Autopista de las Serranías Puntanas, en el camino a Pescadores. Luego se sumaron a las ferias de Pequeños y Medianos Productores que se realizan los sábados en parques provinciales.

Paralelamente se instauró el Plan "Carnes San Luis" allí mismo. Con animales faenados provenientes de un frigorífico del Estado con sede en Justo Daract, la empresa se encarga de cortar, empaquetar y etiquetar cortes de novillo y cerdo y a su vez distribuirlos a la venta en la colonia agrícola y 90 puntos de venta en comercios y súper de la provincia.