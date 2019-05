Lavagna anunció su alejamiento de Alternativa Federal

El ex ministro de Economía de Duhalde y Kirchner, ratificó su precandidatura presidencial por Consenso 19.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna ratificó esta tarde su precandidatura presidencial por Consenso 19 y afirmó que no se logró un acuerdo con Alternativa Federal porque surgieron "diferencias" a partir de la idea de ese espacio de "sumar gente que no estaba" en los planes originales.

Luego de no haber sido invitado a la cumbre de Alternativa Federal de este miércoles, Lavagna sostuvo que "las diferencias" con ese sector "fueron por sumar a la interna personas que no estaban incluidas" desde un principio, en referencia al postulante del PJ Daniel Scioli.

Para el economista, convocar al ex gobernador bonaerense "acerca" el espacio a la ex mandataria Cristina Kirchner.

"Si ha habido cambios, están en su derechos, pero no tenemos por qué seguir ese juego", resaltó Lavagna. Y agregó: "Nosotros somos la anti grieta, ni Cristina, ni Cambiemos. Intentamos construir un espacio de centro".

Telám y NA