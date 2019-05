Primera prueba piloto de la cocina de celíacos de la UNSL

Este jueves se realizó la primera prueba del menú de la cocina para celíacos del comedor universitario de la Universidad Nacional de San Luis. Un nutricionista fue el encargado de producir las viandas para que los alumnos dieran su punto de vista. Estiman que en poco tiempo estará abierta para la comunidad estudiantil.

Rocío Guerrero estudia psicomotricidad en la UNSL y fue una de las convocadas para probar el primer menú, que contenía fideos y pollo aptos para celíacos. "En el 2017, por medio de una encuesta, se decidió que nos dieran una beca de 1.700 pesos. La idea estuvo buena pero no nos alcanzaba. Un paquete de fideos salía entre 90 y 100 pesos. Hoy, saber que tenemos esta opción me pone muy contenta", dijo Guerrero, quien destacó que se le hace imposible pensar en salir a comer fuera de su casa, y que esta oportunidad es una gran ayuda económica. El valor del menú completo será de 40 pesos, igual que el del resto de la comunidad universitaria.

"Es muy difícil que tengan los cuidado requeridos. Acá contamos con un nutricionista que prepara los alimentos y que son exclusivo para nosotros", precisó la alumna. Además, destacó la buena predisposición de la casa de estudios. "Me parece bárbaro que nos incluyan y que participemos de este proceso. Al resto de los chicos les dan una bandeja para la comida, nosotros no la podremos utilizar porque puede estar contaminada, por más que la laven. Los utensilios deben ser distintos y quieren hacer un sector específico", indicó Guerrero y afirmó que por el momento les dan los alimentos para consumirlos en sus casas.

Ana Paula Godoy es celíaca detectada hace tres años y destacó la iniciativa de poder colaborar en la preparación y cuidados de la comida. "Han tomado una buena decisión y nos beneficia a los que padecemos esta enfermedad, porque los artículos alimenticios son muy caros y la beca no nos alcanzaba", contó Godoy y aseguró que se enteró por casualidad que padecía celiaquía. "No tenía los síntomas comunes. Me hice el chequeo y salió positivo. La parte más complicada es que el resto de las personas se acostumbren y tengan ciertos cuidados a la hora de cocinar con los mismos cubiertos", manifestó.

"Los pasan por arriba del plato apto para celíacos y, si les cae una mínima miga, nos perjudica. En la nueva cocina todo está protegido y preparan alimentos solo para nosotros. No hay posibilidades de contaminación cruzada", reflexionó la estudiante.

Jorge Sosa, secretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, expresó que el lunes comenzaron con la inscripción de los alumnos celíacos y que continuará abierta durante todo el año. "Hasta el momento hay 15, pero a unos 30 todavía les falta terminar los trámites. Deben traer el certificado que acredite su condición y luego nosotros los hacemos visar por el centro de salud estudiantil", aseguró.

El menú completo y diario para los chicos en el comedor universitario de la UNSL costará 40 pesos.

Destacó que posiblemente haya un sector sugerido para que los estudiantes puedan estar en el comedor. "Actualmente, vienen alrededor de 2 mil alumnos, por eso es importante ser precavidos y tomar todos los recaudos. Por el momento, evaluamos entregar viandas para que se las lleven a sus hogares, hasta que podamos resolver el problema del espacio", dijo Sosa.