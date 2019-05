El malestar era generalizado. El miércoles, al salir de la reunión que tuvieron con la jueza Penal 3, Virginia Palacios, y con el presidente de la Cámara del Crimen 2 de San Luis, Hugo Saá Petrino, los padres de las víctimas de Zanjitas manifestaron su decepción y enojo con sus propios abogados.



Explicaron que fue recién en el encuentro con los magistrados cuando tuvieron información exacta sobre cómo está la investigación por el presunto falso testimonio de un sacerdote y de personal del Colegio Santa María.



Aseguraron que los abogados no les habían dicho, con todas las letras, que esa causa había sido archivada.



Inclusive, varios papás expresaron que uno de los querellantes, que tiene la representación de varias víctimas, no les atiende el teléfono y no los informa de la causa desde hace tiempo. Algunos padres deslizaron su sospecha de que su falta de intervención en el expediente sea intencional, y el hecho de que no se comunique con ellos ha profundizado sus dudas en este último tiempo.



Pero el miércoles, los papás al menos se llevaron la tranquilidad de que esa investigación puede reabrirse y, así, alcanzar aquello que reclaman, justicia para sus hijas.