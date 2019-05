La carne argentina sigue ganando mercados en China

El mercado chino sigue siendo la panacea para la carne argentina. Lo demostró la edición 2019 de la SIAL, desarrollada en Shangai, en la cual las 25 empresas exportadoras que participaron en el Pabellón Argentine Beef del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) terminaron “sold out” su participación en la feria tras haber vendido todo lo que llevaron y traerse de vuelta al país importantes contactos para seguir ampliando horizontes.

Extenuados por el trabajo luego de tres días exigentes, en los que cerraron negocios y atendieron clientes establecidos, ya planean su regreso a estas tierras en noviembre, para la participación en la China International Import Export (CIIE) que se realizará por segunda vez.

“En esta feria se alinearon todos los planetas”, aseguró Ulises Forte, presidente del IPCVA. “Nos encontramos con una demanda que no tiene techo, precios muy buenos y la creciente instalación de la marca carne argentina gracias a las campañas que lleva a cabo el IPCVA”.

“La peste porcina que afecta a China y la guerra comercial con Estados Unidos les genera un déficit de proteínas muy importante, ahí debemos estar nosotros para cubrir esa demanda”, agregó Jorge Torelli, vicepresidente del instituto, refiriéndose a los altos precios negociados, que en algunos casos superaron en 1.500 dólares los valores del año anterior. Lo que resta saber es si son valores en alza coyunturales –por la situación mencionada- o llegaron para quedarse, lo que plantearía el escenario ideal para la Argentina.

En la última jornada de la feria, además, se llevó a cabo una segunda clase magistral de cocina china con carne argentina en el Pabellón Argentine Beef, a cargo de los chefs Shen Wei, Xu Zhemin, Xu Ronggui y Sun Yunxiang, presentados por la "influencer" local Barbie Sun, que transmitieron en vivo. La demostración fue emitida a través de la red social WeiBo y la APP Yi Zhi Bo (para streaming de videos en vivo), concitando la atención de más de 180.000 seguidores en cada una.

Por otra parte, el IPCVA también realizó una gala del Argentine Beef para importadores, junto con la China Cuisine Association, que convocó a más de 350 asistentes en el restaurante P.O.P. Desde la terraza del exclusivo salón, los asistentes pudieron ver la publicidad de la carne argentina que se emitía cada tres minutos en la gigantesca pantalla del Aurora Tower, uno de los edificios emblemáticos de Shangai, una ciudad que en los últimos años fue sinónimo de grandes negocios para el país.

Todos los precios

“Es una feria con un movimiento nunca visto y de precios muy buenos”, agregó Torelli, ampliando el concepto sobre lo que se vio en la Sial. Dentro de un frenesí comercial, la mayoría de las empresas argentinas negociaron toda la carne que tenían disponible y muchos recién están ofreciendo contenedores para agosto o setiembre de este año.

No obstante, algunos empresarios aseguraron que se debe tener cierta cautela porque el mercado chino está muy impactado en este momento, ante la ausencia de proteínas, y el microclima de los compradores podría estar generando una burbuja en los precios.

En carne congelada y sin hueso, los exportadores argentinos consiguieron los siguientes precios. Por la vaca con manta, los chinos pagaron entre 5.200 y 5.400 dólares la tonelada; los 23 cortes de vaca cotizaron entre 5.500 y 5.800 dólares; el garrón y el brazuelo, los cortes preferidos por la industria oriental, llegaron a un tope de 6.200 dólares la tonelada; mientras que los cortes de la rueda, que incluyen bola de lomo, cuadrada y carnaza, estuvieron en el mismo valor. Finalmente estuvo el peceto, la gran vedette de la feria, que alcanzó un precio máximo por tonelada de 7.000 dólares.

La opinión de los exportadores

Después de una feria abrumadora y demandante, los exportadores aseguraron que el evento no tuvo precedentes. Las 25 empresas que acompañaron al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina no tuvieron respiro a lo largo de los tres días, con filas y filas de compradores esperando ser atendidos.

Todos estaban sorprendidos por la demanda, por los precios y por el protagonismo que está adquiriendo la carne argentina en todos los rincones de China donde ya conocen el producto. “Hicimos excelentes negocios. Es la mejor feria en la que hemos estado”, aseguró Pablo Hérnández, de Frigolar.

Su colega José Soma, del frigorífico Santa Giulia, reconoció que “es la primera vez que participamos en esta feria. Lo que estamos viviendo es muy bueno para nosotros y para el país, yo quedé realmente asombrado”. El resto de los testimonios estuvo en la misma línea. “Fue una feria impactante”, aseguró Mariano Grimaldi, de Logros, mientras que para Pedro Erbín (frigorífico Gorina), un experimentado en estas lides, “la Sial 2019 fue una feria mucho más demandante que otros años, diría que abrumadora”. Hugo Borrel (H), estuvo de acuerdo: “Es todo muy desmesurado, con compradores muy agresivos. Hay que tomarlo con cautela porque podría ser una burbuja por la coyuntura”; en tanto que Jorge Romero (Urien-Loza), la calificó directamente de “una locura, los mismos compradores chinos te dicen que el mercado está loco”.

Para Cristian Martínez, de Friar, “si esto sigue así en no mucho tiempo los alemanes van a tener que venir a comprar carne argentina a China”, por lo que Germán Manzano (Logros), también la caracterizó como “una ventana al futuro”.

Un crecimiento exponencial

Las ventas de carne vacuna argentina a la República Popular China crecieron a pasos agigantados desde la apertura del mercado, en 2011, e incluso se duplicaron en 2018. “En muy pocos años pasamos de 220 toneladas a 180.000”, aseguró Forte, quien agregó que “como lo hicimos el año pasado, vamos a seguir empujando la demanda con una intensa promoción desde el Instituto, no solamente con participación en ferias sino también con publicidad, marketing y capacitación de chefs y responsables de compra”.

Los números le dan la razón al titular del IPCVA, ya que el crecimiento interanual entre 2017 y 2018 –año en que comenzó la campaña promocional- las exportaciones pasaron de 86.000 a 180.377 toneladas. Expresado en valores, los exportadores argentinos percibieron por sus productos colocados en China poco más de un millón de dólares en 2012 mientras que en 2018 superaron los 786 millones de dólares.

No todo fue carne

Otra industria presente en la SIAL fue la láctea, que busca salir de años de problemas sumando exportaciones. La demanda también se mostró muy firme. Si bien es una industria que no cuenta con la misma facilidad que la carne para colocar sus productos, y no por no tener la calidad suficiente, ya que la tiene y de sobra, hubo conformidad. El problema es que al mismo nivel se encuentran muchos países del mundo, a diferencia de lo que ocurre con los bovinos, donde Argentina es líder histórico.

El maní cordobés, también estuvo muy bien representado, no solo por aquellas empresas de reconocimiento mundial, sino también por otras que aspiran a agregar valor. Para ellas, China puede ser un comprador fundamental.

Por último, para las empresas avícolas y porcinas la ventana quedó bien abierta gracias a la peste porcina africana que afecta al gigante asiático. La sensación que quedó es que cerrarán buenos negocios en el corto plazo.