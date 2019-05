La escasez de agua es parte de la convivencia en el barrio ATE II

La falta de presión del agua potable ya forma parte de la convivencia para los habitantes del barrio Ate II. Hace un tiempo los dolores de cabeza solamente llegaban en épocas de calor, donde el consumo aumenta y las dos cisternas que abastecen, regulan y distribuyen el líquido hacia todas las viviendas no dan abasto. En octubre de 2017, Obras Sanitarias inauguró una perforación de 93 metros con el objetivo de que el barrio no tenga más ese inconveniente, sin embargo los vecinos aseguran que el servicio es cada vez peor y desde que colocaron la nueva bomba la falta de presión se multiplicó.

El distrito está dividido en doce manzanas, en las que hay alrededor de sesenta departamentos por cada una, entre planta baja y primer piso, y en una funciona el Colegio Técnico Nº 10 “Ramiro Podetti”.

En un recorrido que realizó El Diario, observó que el problema afecta solamente a los que viven arriba, ya que la presión del agua no es suficiente, muchas veces sale poco líquido de las canillas y otros tienen problemas con el calefón.

“Hace más de 30 años que vivo acá. Durante los últimos 15 siempre tuvimos graves problemas con la falta de agua, y por como venimos, ahora estamos volviendo a lo que era antes”, lamentó Ana María Cagnola, una habitante de la manzana 4, quien aseguró que hace un tiempo pasaban varias semanas en las cuales solo podían bañarse y lavar la ropa a la madrugada, y además tenían que llenar botellas y ollas porque sabían que durante el día no iban a tener servicio. “Esta semana tuve que calentar agua y bañarme en un fuentón porque no me prendió el calefón”, agregó.

Gastón Salinas, un afectado de la manzana 12, comentó que desde que la empresa proveedora realizó la nueva obra, la mayoría de los vecinos empezamos a sentir la falta de presión, mucho más que antes. “No sé si a eso lo hicieron para mandar agua a los barrios de atrás, o si el sistema no está funcionando bien, pero nosotros y otras familias estamos teniendo dificultades para bañarnos, que es el principal problema que atrae la falta de presión, y antes a esta altura del año no pasaba”, explicó.

Los habitantes reclamaron que la nueva obra les generó un golpe al bolsillo muy grande, ya que los obligó a gastar más plata en agua mineral, y a pagar elevadas facturas de luz por el uso de termotanques eléctricos.

“Hace un año cambié el calefón por uno nuevo, pensando que iba a ser la solución, pero tampoco prende. Hice el reclamo a Obras Sanitarias y me dijeron que tengo que cambiar la cañería, cuando hasta hace un año y medio atrás no tenía problemas”, detalló Belén Devia, de la manzana 2, que como consecuencia tuvo que colocar un termoeléctrico.

“Ahora me puedo bañar, pero pago casi 1.500 pesos de luz, el doble de lo que abonaba antes”, confesó con mucha impotencia, y a su vez reclamó: “Deberían dejar todo como antes, que teníamos menos problemas y durante el invierno no sabíamos lo que era la falta de agua".

El Diario intentó comunicarse con varios funcionarios de Obras Sanitarias para conocer la solución al problema, pero luego de varios intentos ningún funcionario atendió los llamados.