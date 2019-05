Polémico cruce entre Moria Casán y Romina Manguel en el ciclo "Debo decir"

Luis Novaresio trató el tema de la lucha feminista este domingo en el ciclo televisivo "Debo Decir". Entre los invitados del living estaban Romina Manguel, Moria Casán, Dario Sztajnszrajber, Adriana Varela, Juan Carlos "el muñeco" Mateyco y Gustavo Carabajal. El debate terminó en un durísimo cruce entre Manguel y Casán.

Todo comenzó cuando la periodista, que contó en el ciclo televisivo "Animales Sueltos", en diciembre pasado, que fue acosada por un invitado al programa y que su compañero de ciclo Gerardo "Tato" Young la había defendido, expresó: "Basta. La pasé tan mal contando lo que conté, no medí las consecuencias. Y si me volviese a pasar, y sé que está mal mi mensaje, yo no sé si lo volvería a contar”, comenzó la periodista.

"Conmigo se trató de usar políticamente la situación, y yo no la pasé bien. Tengo dos hijas chiquitas, hay cosas que no tengo ganas de pasar, de explicar. La pasé muy mal. No medí las consecuencias", agregó Manguel. Moria le respondió: "Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí, para mí, fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido", la cruzó la conductora.

La periodista respondió: "cuando hablamos del maltrato a las mujeres o del machismo de las mujeres, me estoy refiriendo justamente a casos como este. Vos estás contando una situación realmente muy violenta, desagradable, incómoda para cualquier mujer… Es tan grave lo que estás haciendo, Moria, que no tenés noción de lo que estás haciendo. Te voy a contar lo que pasó, tal vez te interesa, además de revictimizar a la víctima". La vedette le replicó: "para mí sos una mujer que a mí me criticaste sin conocerme, porque yo me había ganado el Martín Fierro (como Mejor conductora de radio). Y no te estoy pasando ninguna factura".

"¿No me estás pasando ninguna factura? ¡Decís que fue una guachada mía que me hayan acosado!", Casán volvió a responderle: "para mí es una guachada tuya porque este señor aclaro que ustedes eran pareja". "¿Éramos pareja? ¡Yo estaba casada! Recién me separé ahora", explicó Manguel y la vedette volvió a responderle: "¡Entonces lo estabas engañando a tu marido! Yo no te conozco a vos, si no era por lo de Fantino y porque te animaste a nombrarme diciendo que no estabas de acuerdo con el Martín Fierro… Aristóteles decía que la mujer es un ser reproductivo y el varón es un poseedor administrador. Yo soy de las primeras feministas, amor de mi vida. Tengo mucha más edad que vos, puedo ser tu abuela. Thomas Hobbes, filósofo inglés, fue el primero que en el siglo XVIII inauguró la exaltación de la igualdad del hombre y de la mujer. A mí nunca nadie me cosificó ni me acosó, ¿sabes por qué? Porque yo nunca lo permití".