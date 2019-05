La UCR debate a nivel nacional su permanencia en Cambiemos

La convención nacional del radicalismo discute la ratificación partidaria a Cambiemos, con el PRO y la Coalición Cívica plasmada en un documento acordado entre los sectores internos mayoritarios, que también dispone la integración de una comisión de Acción Política a la que se dará un amplio poder de negociación con los socios de la coalición.

El encuentro inició poco antes de las 15, en el centro de convenciones de Parque Norte, con la participaron de más de 315 convencionales de todo el país. Con la apertura del titular del cuerpo deliberativo, Jorge Sappia, que pidió que los participantes adopten "una decisión franca, ejerciendo el derecho democrático a opinar como históricamente lo hizo el radicalismo".

Un sector de convencionales elevó el tono para rechazar el acuerdo con Cambiemos, tras lo cual se reanudó la sesión con Rodolfo Terragno, ex titular del radicalismo, quien dijo que “la UCR debe poner condiciones a sus socios del PRO algo que no hemos hecho hasta ahora", e instó además a "no ir detrás de quienes representan al populismo moderado".

La primera posición de ruptura fue planteada por el mendocino Juan Fernando Armagnage, opositor al gobernador Alfredo Cornejo, quien sostuvo que "el radicalismo debe salir de Cambiemos, una alianza que nos ha relegado de la consideración pública", y acusó al oficialismo de profundizar la grieta.

Cantitos de tribuna en contra de Macri

Una veintena de militantes radicales ubicados a pocos metros de donde se sentaron los convencionales de la UCR se expresó hoy en contra la alianza con Mauricio Macri y entonó un "cantito de tribuna" con insultos al presidente.

Reclamaron "que se vaya la derecha" y le gritaron "caradura" a un convencional que elogió al vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, uno de los promotores de la continuidad de la UCR en Cambiemos.

Entre canto y canto, y luego de cada abucheo a los convencionales que se pronunciaron a favor de "ratificar Cambiemos", también corearon el nombre del ex presidente Raúl Alfonsín.

