Fue preso por matar a tiros a un adolescente hace casi 7 años

En la indagatoria, el acusado dijo que del día del homicidio no recordaba nada, solo que oyó unos estruendos.

Pasaron seis años y medio del ataque a tiros que acabó con la corta vida de Alex Jesús Barrera, en el barrio Pellegrini de Villa Mercedes. Quizás por eso Gabriel Balmaceda, el principal sospechoso de haber efectuado esos disparos, apeló a la falta de memoria y le dijo al juez que ordenó su detención que de esa madrugada no recuerda prácticamente nada, más que el hecho de que estaba en su moto y que en un momento escuchó dos estruendos. Los estampidos de los que hablaba eran los balazos que mataron al chico de 16 años. Esa historia no le sirvió. Durante la investigación surgieron testigos que aseguran haberlo visto antes, durante y después del tiroteo. Todos lo identificaron con nombre y apellido, no solo por sus características físicas sino también por la motocicleta y el arma de fuego, de la que intentó deshacerse. Hasta los dos jóvenes que lo acompañaron en el vehículo, y que ya fueron condenados, lo señalaron como el tirador. Ante tanta prueba solo tenía un destino posible: la Penitenciaría de San Luis. El juez Leandro Estrada lo procesó por el crimen y le dictó prisión preventiva.

El hombre de 26 años fue detenido apenas hace 16 días, en la localidad bonaerense de San Miguel. Tenía pedido de captura desde diciembre de 2012, cuando Barrera, luego de 44 días en terapia intensiva, murió y la causa mutó a "homicidio".

Después de tanto tiempo de burlarse con éxito de la Justicia, Balmaceda cometió un error que lo dejó al descubierto. Hace poco más de 20 días subió una serie de fotos a una red social. El dato sobre ese movimiento en la web llegó hasta el juez Estrada. "Me reuní con la brigada de Investigaciones de Villa Mercedes y, en un trabajo muy bueno de esta brigada, viajaron un jueves a la noche a Buenos Aires. Allá ubicaron al prófugo y el lunes (13 de mayo), a la mañana, lo detuvieron en la vía pública", relató el magistrado. Librados los exhortos al juez de Garantías de turno en San Miguel, el sospechoso fue trasladado a Villa Mercedes.

El jueves 16 Estrada lo indagó. Pero Balmaceda se abstuvo de declarar, lo hizo recién poco antes de que venciera la prórroga del arresto que había pedido su defensor. El hombre reconoció que la madrugada del 12 de noviembre de 2012 anduvo en su moto, junto a Franco Pérez y Diego Molina. Pero había bebido mucho alcohol. Escuchó dos estruendos fuertes, pero pensó que se trataban de ruidos propios del escape, aseguró.

Los diversos testigos logrados en las averiguaciones indicaron todo lo contrario. Para empezar, los siete jóvenes que estaban con la víctima al momento del ataque, en Pellegrini y Chile, reconocieron que los que iban en la moto desde la que le dispararon al adolescente eran Pérez, Balmaceda y Molina.

"También hubo gente que con posterioridad a la balacera, que fue a las 6:30, los vio a los tres juntos en una moto, cuyas características coinciden con el rodado que usaron los atacantes", repasó el magistrado.

Hasta declaró un hombre, vecino del ahora procesado, que contó que el acusado le preguntó si le hacía el favor de esconderle un arma. "Incluso otro testigo aseguró haberlos visto a los tres escondiéndose de la Policía detrás de los ligustrines de una casa", agregó Estrada.

"Se deshicieron muy rápido del rodado y del arma, que jamás encontramos. Balmaceda después desapareció de la ciudad. Todo eso dio cuenta de una actitud, posterior al disparo, muy sospechosa", abundó. A esa batería de pruebas hay que agregar que en el juicio que Pérez y Molina afrontaron en 2015 por el asesinato, y que les valió penas de 6 y 16 años de prisión, respectivamente, ambos admitieron haber ido en la moto con Balmaceda, pero aclararon que el que disparó fue él.