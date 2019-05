Balerdi quedó afuera de la lista para el Mundial Sub 20

El sanluiseño del Borussia no fue convocado por Batista. Almada, de Vélez, también afuera.

El mediocampista Thiago Almada (Vélez) y el defensor Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund de Alemania) son las grandes ausencias de la lista de convocados por el entrenador de la Selección argentina Sub 20, Fernando Batista, para el Mundial de Polonia 2019.

Almada, de 17 años, fue uno de los mejores actores de Vélez durante la Superliga, mientras que Balerdi fue vendido por Boca al Dortmund en pleno Sudamericano de Chile, en enero pasado, lo que incluso obligó a su salida rumbo a Alemania previo al debut, lo que le sacó la titularidad.

El motivo de la ausencia de estos jugadores poco tiene que ver con el nivel ni con la predisposición de los chicos para sumarse al seleccionado del Bocha. Antes de la competencia, habrá una gira de preparación, a la cual no hay obligación de cederlos, pero el técnico se puso firme y dijo que, el que no estaba para la gira, no lo iba a tener en cuenta para el Mundial.

Una de las gratas sorpresas fue la inclusión de Agustín Urzi, el diamante en bruto que mostró el Banfield de Hernán Crespo en el tramo final de la temporada, y que reemplazará al lesionado Carranza, también del "Taladro".

Tampoco estarán los delanteros Facundo Colidio y Maximiliano Romero, presentes en el Sudamericano y de actualidad europea, por lo que el único centrodelantero será Adolfo Gaich, de San Lorenzo.

La Selección argentina debutará en la Copa del Mundo el sábado 25 de mayo, cuando enfrente, desde las 15.30 (20.30, hora polaca), a Sudáfrica en el Estadio "Tychy".

Luego se medirá ante Portugal (Estadio Bielsko-Biala), el 28 de mayo a las 13.00, y cerrará el Grupo F ante República de Corea (Estadio Tychy), el 31/5 a las 15.30.

La lista de convocados por Batista, entonces, está conformada por:

Arqueros: Manuel Roffo (Boca), Jerónimo Pourtau (Estudiantes) y Joaquín Blázquez (Valencia).

Defensores: Nehuén Pérez (Atlético de Madrid), Facundo Mura (Estudiantes), Maximiliano Centurión (Argentinos Juniors), Marcelo Weigandt (Boca) y Facundo Medina (Talleres).

Mediocampistas: Francisco Ortega (Vélez), Santiago Sosa (River), Agustín Almendra (Boca), Gonzalo Maroni (Talleres), Aníbal Moreno (Newell s), Fausto Vera (Argentinos Juniors), Cristian Ferreira (River) y Ezequiel Barco (Atlanta United).

Delanteros: Julián Álvarez (River), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Agustín Urzi (Banfield), Tomás Chancalay (Colón) y Pedro De La Vega (Lanús).

